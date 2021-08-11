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Na próxima semana

CPI terá acareação entre Onyx Lorenzoni e deputado Luis Miranda

O pedido para acareação foi feito pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues; segundo o qual, existem "contradições" envolvendo ambas as versões

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:30
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni
Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni Crédito: José Dias/PR
Os senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quarta-feira (11) requerimento que prevê uma acareação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). A acareação deverá ser realizada na próxima quarta-feira (18).
O requerimento que prevê a acareação não estava na pauta da sessão da CPI. Alegando urgência, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), aproveitou uma breve pausa, após o fim da inquisição de uma parlamentar, e decidiu colocar em votação simbólica, sendo aprovado.
Quando era secretário-geral da Presidência, Onyx organizou uma entrevista coletiva para rebater as denúncias do deputado em relação a irregularidades no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. Embora sejam do mesmo partido, os dois já discutiram em sessão recente na Câmara sobre as suspeitas envolvendo a Covaxin.

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