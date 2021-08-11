CPI terá acareação entre Onyx Lorenzoni e deputado Luis Miranda

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni Crédito: José Dias/PR

Os senadores da CPI da Covid aprovaram nesta quarta-feira (11) requerimento que prevê uma acareação entre o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). A acareação deverá ser realizada na próxima quarta-feira (18).

O requerimento que prevê a acareação não estava na pauta da sessão da CPI. Alegando urgência, o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), aproveitou uma breve pausa, após o fim da inquisição de uma parlamentar, e decidiu colocar em votação simbólica, sendo aprovado.