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Líder do governo

Aziz transforma convocação de Ricardo Barros à CPI da Covid em convite

A solicitação de mudança foi feita pelo próprio líder do governo. Dentre as diferenças entre as classificações, no convite, o depoente é desobrigado a comparecer na comissão

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 16:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 16:18
O deputado federal Ricardo Barros (PP - PR)
O deputado federal Ricardo Barros (PP - PR) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), transformou a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), para comparecer à comissão em convite. O depoimento de Barros está marcado para ocorrer na quinta-feira, 12.
A solicitação de mudança foi feita pelo próprio líder do governo. "Agradeço a deferência do senador Aziz, presidente da CPI da pandemia por atender minha solicitação", disse Barros no Twitter, anexando o documento que propõe o convite.
Dentre as diferenças entre as classificações, no convite, o depoente é desobrigado a comparecer na comissão. Já para os convocados, a presença é obrigatória.
Há uma controvérsia no Congresso sobre a possibilidade de uma CPI no Senado convocar deputados federais, o que poderia ser questionado pela Câmara. Antes de Barros, a polêmica já levou a comissão a transformar a convocação do deputado Osmar Terra (MDB-RS) em convite.
Barros é acusado de atuar no favorecimento de contratos no Ministério da Saúde sob suspeitas. O parlamentar foi citado pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF) como envolvido em suposto esquema de propina para a compra de vacinas contra a covid-19.
Nas últimas semanas, o líder do governo acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) para comparecer à CPI. Conforme afirmou à época, ele estava sendo impedido de exercer sua ampla defesa por abuso de poder da comissão.

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