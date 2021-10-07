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CPI da Covid

CPI: Prevent diz que médica sugeriu, mas não determinou tratamento paliativo

A empresa negou que tenha iniciado tratamento paliativo no paciente e afirmou que a medida foi uma "sugestão" de médica da empresa, e não uma determinação

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 out 2021 às 16:05
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI da Pandemia) realiza oitiva de beneficiário e de ex-médico da Prevent Senior
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPIPANDEMIA) realiza oitiva de beneficiário e de ex-médico da Prevent Senior Crédito: Pedro França/Agência Senado
Em nota distribuída pela assessoria de imprensa, a Prevent Senior se defendeu nesta quinta-feira (7) das denúncias feitas mais cedo pelo advogado Tadeu de Andrade na CPI da Covid. A empresa negou que tenha iniciado tratamento paliativo no paciente e afirmou que a medida foi uma "sugestão" de médica da empresa, e não uma determinação.
Andrade reforçou nesta manhã as denúncias contra a empresa de plano de saúde em depoimento na comissão. Ele ficou 30 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e relatou ter sido vítima de uma tentativa de retirá-lo dos cuidados intensivos sem consentimento da família.
"A Prevent Senior refuta ter iniciado tratamento paliativo ao paciente Tadeu Frederico de Andrade sem autorização da família", diz a nota. No depoimento, o paciente afirmou que o tratamento paliativo só não foi realizado porque a família ameaçou acionar a Justiça e a imprensa. "Frise-se: a médica fez uma sugestão, não determinação. O paciente recebeu e continua recebendo todo o suporte necessário para superar a doença e sequelas", diz a empresa.

"DEPOIMENTO DEVASTADOR"

As declarações de Tadeu de Andrade causaram grande repercussão entre os parlamentares. "Depoimento advogado sobrevivente da Prevent Senior agora na CPI é devastador, pelas palavras, pela cena, pela história. Brota do mais fundo de uma das almas que a operadora queria mandar embora, prematura e compulsoriamente", escreveu a senadora Simone Tebet (MDB-MS), em publicação no Twitter.
"Comovente e revoltante o depoimento do paciente da Prevent Sênior agora na #CPIdaCovid. Pressionaram a família a autorizar cuidados paliativos porque seu caso seria irreversível. Ele sobreviveu. O 'óbito também é alta'", escrfeveu a deputada Vivi Reis (PSOL-PA), também em publicação no Twitter.

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