CPI suspende por 40 minutos sessão que ouve o diretor-presidente da ANS

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid suspendeu por voltas das 13h30 desta quarta-feira (06), por 40 minutos, a reunião que ouve o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello Filho.
Com uma oitiva focada na atuação da agência com relação a Prevent Senior, Rabello afirmou que a ANS foi surpreendida pelas denúncias contra a operadora relevadas pela CPI, e afirmou que a Prevent será investigada pela agência. Segundo o diretor, a ANS implementará uma direção técnica na operadora.