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CPI da Covid

CPI suspende por 40 minutos sessão que ouve o diretor-presidente da ANS

Com uma oitiva focada na atuação da agência com relação a Prevent Senior, Rabello afirmou que a ANS foi surpreendida pelas denúncias contra a operadora relevadas pela CPI
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 14:19

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 14:19

Em pronunciamento, à mesa, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho.
Em pronunciamento, à mesa, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho. Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid suspendeu por voltas das 13h30 desta quarta-feira (06), por 40 minutos, a reunião que ouve o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Rebello Filho.  
Com uma oitiva focada na atuação da agência com relação a Prevent Senior, Rabello afirmou que a ANS foi surpreendida pelas denúncias contra a operadora relevadas pela CPI, e afirmou que a Prevent será investigada pela agência. Segundo o diretor, a ANS implementará uma direção técnica na operadora.

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