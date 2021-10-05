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Base governista

Girão promete entregar à CPI da Covid um relatório final "independente"

A ideia é confrontar o relatório que deve ser apresentado por Renan Calheiros (MDB-AL). Senadores aliados ao presidente Bolsonaro já prometeram  entregar um documento próprio
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 17:54

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 17:54

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE)
O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
Com a aproximação dos fim dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) prometeu apresentar um "relatório independente" para confrontar o relatório que deve ser apresentado pelo relator da Comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Além do relatório de Girão, a base governista do colegiado também já prometeu apresentar um documento próprio na CPI.
"Eu irei entrar com um relatório independente aqui nesta Comissão, já estou fazendo com a equipe. Quero anunciar oficialmente que nós vamos, com base em tudo que nós recebemos aqui, o que a gente pode apurar, entregar um relatório independente para ser votado, com voto separado", disse o senador durante a reunião do colegiado. Segundo Girão, seu relatório terá "impressões com base em fatos e não em narrativas".
O senador nunca escondeu suas críticas à condução da CPI. Para Girão, o colegiado deveria ter mirado na apuração de Estados e municípios, e em possíveis irregularidades feitas com repasses federais.
O relatório final da comissão deve ser apresentado por Calheiros no próximo dia 15, quando ele afirmou que começará a compartilhar o texto com senadores. "A partir do dia 15, vou estar com o relatório pronto e vou conversar individualmente com cada membro da comissão parlamentar. Até lá, continuaremos os debates, ouvindo juristas e escolhendo os tipos penais que nós vamos utilizar", afirmou, em entrevista coletiva a jornalistas no início dos trabalhos desta terça-feira.

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