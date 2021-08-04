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Pagamento de propina

CPI da Covid inicia reunião para ouvir Marcelo Blanco, ex-assessor da Saúde

Blanco chegou à CPI após ser citado em depoimento de representantes da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominghetti e Cristiano Carvalho

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 12:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 ago 2021 às 12:05
Fachada do Ministério da Saúde
Fachada do Ministério da Saúde Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid já abriu a sessão que ouve, nesta quarta-feira (4), o tenente-coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Blanco chegou à CPI após ser citado em depoimento de representantes da empresa Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominghetti e Cristiano Carvalho.
Blanco seria um dos participantes de um jantar em um restaurante em Brasília onde teria sido feita a proposta de pagamento de propina na comercialização de doses da vacina AstraZeneca. De acordo com Dominghetti, no jantar realizado no dia 25 de fevereiro passado, que contou com a presença do ex-diretor de logística do ministério Roberto Dias, teria sido feito um pedido de propina de US$ 1 por dose da vacina vendida ao Ministério da Saúde.

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