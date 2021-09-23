CPI da Covid aprova nova convocação de Luciano Hang para depoimento

O empresário Luciano Hang durante ato de 7 de setembro Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid aprovou uma nova convocação do empresário Luciano Hang para coletar o depoimento na próxima quarta-feira, 29. Ele já havia sido convocado anteriormente pela CPI.

Em depoimento à comissão na quarta-feira, 22, o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, admitiu que a operadora de saúde alterou fichas de pacientes internados em seus hospitais para retirar o registro de Covid-19, inserindo outra doença no lugar.

A empresa se tornou alvo da CPI após médicos afirmarem que a rede virou uma espécie de "laboratório" para testes de medicamentos sem eficácia comprovada. O jornal O Estado de S. Paulo revelou que um dos casos é o da mãe do empresário Luciano Hang , Regina.

A CPI se reúne nesta quinta-feira, 23, para coletar o depoimento do empresário Danilo Trento, apontado como um dos elos de ligação de empresários que negociaram negociações suspeitas com o Ministério da Saúde.

Os senadores aprovaram ainda um requerimento para convocação da advogada de médicos da Prevent Senior, Bruna Morato.