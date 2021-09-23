Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • TJ-SP bloqueia R$ 144 mil da Precisa Medicamentos e envia autos à CPI da Covid
Bloqueio de bens

TJ-SP bloqueia R$ 144 mil da Precisa Medicamentos e envia autos à CPI da Covid

Precisa Medicamentos é uma empresa envolvida nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 set 2021 às 15:15

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 15:15

Covaxin, vacina contra Covid-19 feita pelo laboratório indiano Bharat Biontech
Covaxin, vacina contra Covid-19 feita pelo laboratório indiano Bharat Biontech Crédito: Divulgação/Bharat Biontech
A 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou decisão do tribunal de bloquear bens da Precisa Medicamentos, empresa envolvida nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal.
Também foi determinado o "imediato envio de cópia integral dos autos em primeiro grau" à CPI da Covid.
"A ré vem sendo investigada por participação alegada em uma série de ilícitos penais e civis, envolvendo a compra das vacinas da Covaxin, de forma superfaturada e fraudulenta, fatos que são gravíssimos, por Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado Federal, a denotar sério risco de não pagamento dos valores antecipados pela autora. Há, assim, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo", diz o desembargador Alfredo Attié, relator do agravo.
"Pede, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade de bens da ré, no valor de R$ 144.042,67, bem como, ao final, a procedência do pedido de cobrança", segue Attié.
​Os desembargadores Angela Lopes e Luís Roberto Reuter Torro participaram do julgamento. A decisão se deu por unanimidade.
O TJ-SP havia bloqueado os bens no começo deste mês. A decisão foi tomada em um processo aberto pelo Laboratório Côrtes Villela, que, em janeiro deste ano, assinou um contrato com a Precisa para comprar 7.201 doses da vacina contra a Covid-19, produzida pelo laboratório Bhrat Biotech.
Cada dose de vacina, de acordo com o contrato, custaria US$ 38. O laboratório disse à Justiça ter pago R$ 142.217,24 de sinal (10% do total). Os imunizantes seriam entregues até 30 dias após a publicação do registro da vacina pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Como a Anvisa indeferiu o pedido de certificação da vacina, as empresas assinaram um distrato no mês de maio, mas, de acordo com o processo, a Precisa não devolveu os valores adiantados.
Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou em junho, há outros processos envolvendo a Precisa. A Clinica de Vacinas MDC, de Porto Alegre (RS), chegou a desembolsar R$ 66,4 mil da primeira parcela da compra das vacinas, mas não recebeu uma única ampola até agora - e processa a Precisa para ser reembolsada.

Veja Também

CPI aponta fluxograma e vincula atuação da Precisa a Flávio Bolsonaro

PF faz operação contra fraudes na compra de medicamentos de alto custo e apura relação com 14 mortes

PF faz busca e apreensão em endereço vinculado à Precisa Medicamentos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Medicamento Covid-19 CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados