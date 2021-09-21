PF faz operação contra fraudes na compra de medicamentos de alto custo e apura relação com 14 mortes

O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR) Crédito: Pedro França/Agência Senado

Segundo a PF, as possíveis fraudes durante o período teriam a intenção de beneficiar a Global, sócia da Precisa Medicamentos, que está na mira da CPI da Covid por irregularidades na compra da vacina Covaxin.

De acordo com a polícia, os problemas nas compras dos medicamentos causaram desabastecimento por vários meses e podem ter resultado na morte de 14 pacientes.

Entre os alvos estão Davidson Tolentino e Tiago Queiroz, que atuavam na diretoria de Logística do ministério por indicação de Barros.

As compras que estão na mira da PF foram efetuadas entre 2016 e 2018, quando Barros era ministro da Saúde, e teriam causado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões pela falta de entrega dos medicamentos adquiridos.

São investigadas as compras pela diretoria de Logística em Saúde da pasta dos medicamentos Aldurazyme, Fabrazyme, Myozyme, Elaprase e Soliris/Eculizumabe.

A investigação apura os crimes de fraude à licitação, estelionato, falsidade ideológica, corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e corrupção ativa.

Em nota, Ricardo Barros afirma que não é alvo da investigação e que não "se comprovará qualquer irregularidade" em sua gestão no Ministério da Saúde. Segundo ele, as compras foram feitas dentro das regras e tiveram decisões favoráveis na Justiça.