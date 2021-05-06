CPI adia depoimento de presidente da Anvisa e muda cronograma

Diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres. Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado

A mudança se deu por causa do alongamento do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda em andamento no período da tarde. Os trabalhos da CPI precisam, segundo regimento, encerrar antes da sessão plenária do Senado, prevista para as 16h.

Com a mudança, Barra Torres agora será ouvido na próxima terça-feira (11). No dia seguinte, está marcado o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten.