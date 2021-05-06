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CPI da Covid

CPI adia depoimento de presidente da Anvisa e muda cronograma

A mudança se deu por causa do alongamento do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; Barra Torres agora será ouvido na próxima terça (11)

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 16:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 mai 2021 às 16:55
Antônio Barra Torres
Diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres. Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
Os senadores que integram a CPI da Covid-19 decidiram adiar o depoimento do diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Antonio Barra Torres, que estava previsto para esta quinta-feira (6).
A mudança se deu por causa do alongamento do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ainda em andamento no período da tarde. Os trabalhos da CPI precisam, segundo regimento, encerrar antes da sessão plenária do Senado, prevista para as 16h.
Com a mudança, Barra Torres agora será ouvido na próxima terça-feira (11). No dia seguinte, está marcado o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten.
Na quinta-feira (13), serão ouvidos o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e representantes da farmacêutica Pfizer. Os senadores ainda podem discutir o cronograma antes do fim da sessão.

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