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Exigência

Covid: alunos querem que Janaina Paschoal prove que tomou vacina para voltar à USP

Universidade decidiu abandonar obrigatoriedade após veto de Tarcísio, mas estudantes pedem que norma permaneça válida na Faculdade de Direito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2023 às 15:07

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 15:07

SÃO PAULO, SP - A deputada estadual de São Paulo Janaina Paschoal (PRTB) se tornou alvo de uma representação enviada por alunos da Faculdade de Direito da USP à diretoria da instituição. O documento pede que a parlamentar seja obrigada a apresentar seu cartão de vacinação contra a Covid-19 antes de seu retorno às salas de aula.
A iniciativa é do Centro Acadêmico XI de Agosto, que tem feito uma oposição ferrenha à volta de Janaina ao Largo de São Francisco, na capital paulista. Em uma manifestação publicada no início deste mês, a entidade afirmou que a docente não era mais bem-vinda e que seu retorno causava "perturbação". A declaração dividiu estudantes.
Deputada estadual de São Paulo, Janaina Paschoal
Deputada estadual de São Paulo, Janaina Paschoal Crédito: José Antonio Teixeira/Alesp
Janaina, que não foi eleita para o Senado em 2022 e encerrará o seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo em 15 de março, é uma das autoras da lei que proíbe a exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos ou privados.
A proposta foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na última quarta-feira (15). Um dia após a publicação da norma no Diário Oficial, a USP e a Unicamp anunciaram que vão abandonar a exigência de comprovante da vacina entre alunos e funcionários.
As universidades estaduais paulistas eram as instituições com protocolos e regras mais rígidos para proteger suas comunidades acadêmicas da Covid até então.
Para integrantes do Centro Acadêmico XI de Agosto, porém, o recuo da universidade não invalida a demanda pelo comprovante vacinal de Janaina Paschoal. "Vamos aditar o pedido inicial para que, na Faculdade de Direito, a necessidade de apresentação continue sendo válida para toda a comunidade", afirma o estudante e membro da entidade Erick Araujo.
A representação contra a parlamentar foi endereçada à Congregação da Faculdade de Direito, instância máxima para a deliberação dos assuntos da instituição. Além do comprovante de imunização, os estudantes solicitam que Janaina Paschoal seja declarada "persona non grata" por "propagar notícias falsas e combater a política de enfrentamento ao coronavírus".
No documento enviado à diretoria, os alunos afirmam que Janaina compactuou com discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia e compartilhou informações falsas sobre o imunizante, como quando sugeriu que ele poderia causar infarto e AVC (acidente vascular cerebral).

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"A função que a professora associada Janaina ocupou na onda negacionista trazida pelo bolsonarismo não foi de endosso feroz e desarrazoado de teses ultrajantes aos valores democráticos, mas a de representante 'esclarecida', que em sua argumentação defendeu os mesmos absurdos, só que sob os moldes de um discurso intelectualizado e as vestes de proteção à liberdade", afirma o centro acadêmico na representação.

O que diz a deputada

Procurada pela coluna para comentar as críticas ao seu retorno à Faculdade de Direito da USP, Janaina Paschoal disse que cumprirá um dever voltando à instituição, já que sua licença chegará ao fim, e que protestos fazem parte da democracia, mas não devem ultrapassar "os limites da manifestação do pensamento".
"Quando ninguém falava em cotas, eu as defendia. Enquanto muitos colegas são filhos e netos de diplomatas e desembargadores, eu sou neta de migrantes nordestinos e oriunda da periferia de São Paulo. Sou professora concursada. O término de minha licença implica retornar às aulas, e retornarei", afirmou a deputada.
"Quanto aos protestos, são da democracia, desde que não ultrapassem os limites da manifestação do pensamento", disse ainda.

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