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Após atos bolsonaristas

'Chorão' de acampamento bolsonarista em BH é considerado foragido pela polícia

O empresário Esdras Jônatas dos Santos, 34 anos, é considerado como um dos organizadores dos atos democráticos em Minas Gerais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 fev 2023 às 08:49

Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 08:49

Esdras dos Santos era um dos líderes do acampamento de bolsonaristas em frente ao Exército em Belo Horizonte
Esdras dos Santos era um dos líderes do acampamento de bolsonaristas em frente ao Exército em Belo Horizonte Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Acusado de roubo e agressão a profissionais de imprensa que faziam a cobertura do desmonte de acampamento bolsonarista em frente a um quartel do Exército em Belo Horizonte, o empresário bolsonarista Esdras Jônatas dos Santos, de 34 anos, é considerado foragido da polícia desde a quarta-feira, 15. Ele é apontado pelas autoridades como um dos organizadores do movimento antidemocrático na capital mineira.
Vídeos feitos pelo próprio empresário e outros bolsonaristas, que viralizaram nas redes sociais, mostram Santos chorando compulsivamente durante o desmonte do acampamento, feito pela Guarda Municipal de Belo Horizonte. Nos dia 5 e 6 de janeiro, ele ainda divulgou vídeo de dentro de um Porsche no local, fazendo ofensas a agentes de segurança municipal. Nas redes sociais, o empresário costuma aparecer exibindo estilo de vida luxuoso, com cenas em viagens e dirigindo carros sofisticados.
Nesta quarta-feira, 15, equipe da Polícia Civil de Minas Gerais foi até a residência de Santos, no bairro Santa Amélia, na Pampulha, para cumprir mandado de prisão e de busca e apreensão, mas não o encontrou. No início da noite, o delegado Emílio de Oliveira e Silva o considerou foragido. A suspeita é de que ele esteja nos Estados Unidos.
"Ao que parece, ele (Santos) está fora do Brasil. A gente está checando mais profundamente e averiguando", disse o delegado. Ele explicou que o bolsonarista é investigado por roubo, lesão corporal e dano patrimonial. A operação apura agressões contra jornalistas e roubo de equipamentos da imprensa.
"Existe grande possibilidade, através dessas medidas que foram feitas hoje, de apurar a qualificação de outros agressores ou de pessoas que tenham contribuído de alguma forma para essas agressões e os crimes de dano e roubo que teriam acontecido nos dias 5 e 6 (de janeiro)", afirmou Silva.
Outras duas mulheres que não tiveram a identidade revelada também foram alvos de três mandados de busca e apreensão, nos bairros Padre Eustáquio e Coração Eucarístico, na região noroeste de Belo Horizonte.
Após o desmonte do acampamento por determinação do STF, o bolsonarista ainda conseguiu liminar na Justiça mineira para fazer um "protesto solitário" no local. Mas a liminar foi imediatamente revogada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, que multou Santos em R$ 100 mil. O juiz Wauner Batista Machado, que concedeu a liminar para o ato golpista "solitário" de Santos foi na sequência afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Antigo advogado do empresário, Ramon dos Santos afirmou nesta quinta-feira, 16, que não faz mais parte da defesa do bolsonarista. A Polícia Civil não informou se ele teria constituído outro profissional para acompanhar o caso.

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foragidos Polícia Civil Belo Horizonte (MG) Atos Antidemocráticos
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