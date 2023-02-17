Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Professor é encontrado morto com mãos e pés amarrados em escola
No Pará

Professor é encontrado morto com mãos e pés amarrados em escola

Omar de Araújo Linhares, 63, foi encontrado por alunos com as mãos e pés amarrados e tinha uma corda no pescoço; pertences e dinheiro foram roubados
Publicado em 17 de Fevereiro de 2023 às 12:35

Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Professor é encontrado morto com mãos e pés amarrados em escola no Pará. O corpo da vítima foi achado por alunos. Ele estava com as mãos e pés amarrados e tinha uma corda no pescoço. Pertences e dinheiro foram roubados. A suspeita dos investigadores é de latrocínio.
O caso ocorreu na noite desta quarta-feira (15) na escola particular Reverendo João Batista da Silva, em Ananindeua (PA). A vítima foi o professor Omar de Araújo Linhares, de 63 anos, que é diretor e proprietário da instituição de ensino.
Alunos que chegaram ao local no início da noite para participar de uma prova encontraram o corpo do professor em uma das salas. Uma testemunha contou que estranhou a porta do estabelecimento estar aberta.
"Ele era muito cuidadoso com a segurança. Quando vimos a porta aberta percebemos que tinha alguma coisa errada e avisamos a polícia", disse uma testemunha, que preferiu não ser identificada por segurança.
Mesmo assim, alguns alunos entraram na casa e encontraram a vítima no chão, com as mãos e pés amarrados e uma espécie de corda no pescoço. Ainda segundo as testemunhas, o local tinha marcas de que teria sido uma luta corporal. Elas notaram ainda que o celular dele e uma quantia em dinheiro haviam sido levados.
A comunidade ficou surpresa com a violência contra o educador, conhecido na região por participar de projetos sociais. Vários amigos e ex-alunos se manifestaram nas redes sociais lamentando o crime brutal.
O corpo do professor foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Divisão de Homicídios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Latrocínio Pará
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados