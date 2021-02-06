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Brasil

Covid-19: mortes superam 231 mil e número de casos vai a 9,49 milhões

Total de pessoas infectadas, desde o início da pandemia no país, é de 9,49 milhões. Na relação de estados com mais mortes, São Paulo ocupa a primeira posição (54.545)
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 fev 2021 às 19:51

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:51

Cemitério de Santa Inês, um dos seis que são públicos em Vila Velha
Cemitério de Santa Inês, um dos seis que são públicos em Vila Velha Crédito: Fabrício Lima/PMVV
Com o registro de mais 978 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil superou 231 mil óbitos em decorrência do novo coronavírus.
O total de pessoas infectadas, desde o início da pandemia, é de 9,49 milhões. De ontem para hoje, foram confirmados pelas autoridades de saúde 50,6 mil diagnósticos positivos de covid-19. Há 903,1 mil pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde e 8,36 milhões já se recuperaram da doença.
Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite deste sábado (6). O balanço é produzido a partir de informações fornecidas pelas secretarias estaduais de Saúde.

ESTADOS

Na relação de estados com mais mortes, São Paulo ocupa a primeira posição (54.545), seguido pelo Rio de Janeiro (30.596), Minas Gerais (15.807), Rio Grande do Sul (10.984) e Ceará (10.611). As unidades federativas com menos óbitos são Acre (886), Roraima (896), Amapá (1.079), Tocantins (1.414) e Rondônia (2.341).
Em número de casos, São Paulo também lidera (1.845.086), seguido por Minas Gerais (767.061), Bahia (606.062), Santa Catarina (593.172) e Paraná (568.350).

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