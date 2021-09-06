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Pandemia

Covid-19: mortes recuam 30,4% e atingem menor média no ano

Neste domingo (5), foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020 (611 mortes)

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 10:08

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 set 2021 às 10:08
Coronavírus
Mortes por Covid-19 recuam 30,4% e atingem menor média no ano Crédito: Pixabay
As mortes por covid-19 no Brasil, mais uma vez, atingiram o menor patamar no ano de 2021, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Neste domingo (5), foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020 (611 mortes).
Até o fim de agosto, o menor nível de mortes do ano havia sido registrado em 3 de janeiro (697). Em 27 de agosto, a média ficou abaixo desse patamar, ao apresentar 688 óbitos. A marca foi sendo batida dia após dia, até 2 de setembro, quando se chegou à média de 621.
Nos dias seguintes, a média ficou relativamente estável. Neste domingo, voltou a cair e a apresentar o menor patamar do ano.
A média deste domingo representa um recuo de 21% na comparação com duas semanas antes. Já em relação ao mês anterior, a queda chegou a 30,4%.
O pico de óbitos na pandemia de covid-19 no país foi registrado em 12 de abril, quando foi observada uma média de 3.124 mortes, cinco vezes acima do número apresentado ontem pela Fiocruz.
A média móvel de sete dias é calculada somando-se os dados do dia em questão com os seis dias anteriores e dividindo-se o resultado por sete.

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