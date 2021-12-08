Covid-19: mais 1,4 milhão de doses da Janssen chegam nesta quarta ao Brasil

Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress

Novos lotes da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen chegam nesta quarta-feira (8) ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde , são 1,4 milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus modificado para estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a doença.

A partir do desembarque, segundo a pasta, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios “de maneira igualitária e proporcional”. Dos 378,5 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de 5 milhões são da Janssen.

REFORÇO

Por meio de nota, o ministério destacou que os mais de 4 milhões de brasileiros que já se vacinaram com o imunizante da farmacêutica devem tomar uma dose de reforço, também da Janssen, entre dois e seis meses após a primeira aplicação.