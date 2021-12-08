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Imunização

Covid-19: mais 1,4 milhão de doses da Janssen chegam nesta quarta ao Brasil

A partir do desembarque, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios, diz ministério
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2021 às 15:48

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:48

RIO DE JANEIRO, RJ, 02.03.2021 - CORONAVÃRUS-VACINA - Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. (Foto: Kevin David/A7 Press/Folhapress)
Imagem ilustrativa da vacina Jonhson&Jonhson/Janssen com réplica de ampola, seringa e logomarca em tela de fundo. Crédito: Kevin David/A7 Press/Folhapress
Novos lotes da vacina contra a covid-19 da farmacêutica Janssen chegam nesta quarta-feira (8) ao Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, são 1,4 milhões de doses do imunizante, que utiliza o vírus modificado para estimular o organismo humano a produzir anticorpos contra a doença.
A partir do desembarque, segundo a pasta, os insumos passam por um rigoroso processo de análise de qualidade e, em seguida, são distribuídos aos estados e municípios “de maneira igualitária e proporcional”. Dos 378,5 milhões de doses distribuídas em todo o país, cerca de 5 milhões são da Janssen.

REFORÇO 

Por meio de nota, o ministério destacou que os mais de 4 milhões de brasileiros que já se vacinaram com o imunizante da farmacêutica devem tomar uma dose de reforço, também da Janssen, entre dois e seis meses após a primeira aplicação.
“A orientação é baseada em estudos científicos que mostram aumento significativo da imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses”, completou a pasta.

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