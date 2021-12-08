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3 a 11 anos

Doria reserva doses paradas de Coronavac para aplicação em crianças

Instituto Butantan solicitou mais uma vez autorização da Anvisa para vacinação da faixa etária de 03 a 11 anos. São vacinas que estão paradas após terem sido recusadas pela Saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2021 às 14:07

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 14:07

Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Segundo Covas, se aprovado o uso da Coronavac em crianças, o Brasil poderia iniciar movimento que já ocorre em outros países. Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (8) que reservou 12 milhões de doses da Coronavac para serem aplicadas em crianças de 3 a 11 anos. São vacinas que estão paradas após terem sido recusadas pelo Ministério da Saúde.
Ainda não há no país autorização para a aplicação de nenhum imunizante nessa faixa etária. O Instituto Butantan afirmou que encaminhou novo pedido de avaliação à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
A recusa do governo federal foi divulgada na noite de segunda (6) e surpreendeu o governo paulista. O diretor do instituto, Dimas Covas, criticou a decisão.
"O Ministério da Saúde erra mais uma vez com a recusa. O ministro negacionista [Marcelo Queiroga] usa argumentos que não são válidos para mais uma vez desqualificar a vacina, como fez diversas vezes no ano passado", disse Covas.
Segundo Covas, se aprovado o uso da Coronavac em crianças, o Brasil poderia iniciar movimento que já ocorre em outros países. "O mundo está fazendo esse movimento de vacinação da população infantil e adolescente e nós também precisamos começar."

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