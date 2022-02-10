Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Covid-19: 54 milhões de brasileiros ainda não tomaram dose de reforço
Pandemia

Covid-19: 54 milhões de brasileiros ainda não tomaram dose de reforço

O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esse índice precisa ser ampliado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 19:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 fev 2022 às 19:25
Mais de 54 milhões de brasileiros em condições de tomar a dose de reforço ainda não o fizeram, segundo levantamento do Ministério da Saúde. Até o momento, 45,8 milhões de pessoas receberam essa dose adicional.
As doses de reforço podem ser dadas quatro meses após a conclusão do ciclo vacinal. As pessoas devem consultar as secretarias municipais de saúde para se informarem sobre os locais onde essas doses estão sendo aplicadas.
Secretaria Municipal de Saúde alerta para vacinação contra a gripe em Cachoeiro
O Brasil passou a marca de 370 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas na população Crédito: Divulgação - Márcia Leal /Prefeitura de Cachoeiro
Em entrevista concedida nesta quinta-feira (10), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a importância da dose de reforço. “É fundamental avançar na dose de reforço. É isso o que vai fazer a diferença. O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço, índice que precisamos ampliar”, declarou.
Na quarta-feira (9), o Ministério da Saúde anunciou a recomendação de uma quarta dose do imunizante para adolescentes com imunidade comprometida, situação chamada no jargão técnico de imunossupressão.
Hoje, o Brasil passou a marca de 370 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas na população. Desse total, foram 168,8 milhões de primeira dose e 153,9 milhões da segunda dose ou dose única.

Veja Também

Pandemia dos não vacinados: vergonha, dor e responsabilidade criminal

Meia dose de AstraZeneca pode ser usada como reforço, diz pesquisa

Covid-19: Viana faz Dia D de vacinação para aplicar meia dose de reforço

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Ministério da Saúde Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados