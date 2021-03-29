Cotado para ministério é igual ou pior que Araújo, avaliam parlamentares

O embaixador Luis Fernando Serra em visita ao Planalto em 2019 Crédito: Marcos Correa

Cotado para assumir o Ministério de Relações Exteriores, o embaixador de Paris, Luís Fernando Serra, é visto por parlamentares como tão ou mais radical que Ernesto Araújo.

Senadores e deputados experientes chamaram Serra de extremista, dizem que ele é contra os direitos humanos e também não tem perfil de para manter bom relacionamento com outros países.

Os parlamentares afirmam que a decisão de escolha de ministro é de Jair Bolsonaro, mas a tendência é a de que o clima de tensão permaneça caso ele seja escolhido.

Em 2020, por exemplo, Serra enviou uma carta a legisladoras francesas manifestando sua profunda indignação com o fato de o assassinato da vereadora Marielle Franco receber mais atenção do que o homicídio do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e a facada contra o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro.