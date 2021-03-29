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Relações Exteriores

Cotado para ministério é igual ou pior que Araújo, avaliam parlamentares

Senadores e deputados experientes chamaram o embaixador Luis Fernando Serra de extremista, dizem que ele é contra os direitos humanos

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 17:33
O embaixador Luis Fernando Serra em visita ao Planalto em 2019
O embaixador Luis Fernando Serra em visita ao Planalto em 2019 Crédito: Marcos Correa
Cotado para assumir o Ministério de Relações Exteriores, o embaixador de Paris, Luís Fernando Serra, é visto por parlamentares como tão ou mais radical que Ernesto Araújo.
Depois de pressão do centrão e atrito neste domingo (28), Araújo pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (29).
Senadores e deputados experientes chamaram Serra de extremista, dizem que ele é contra os direitos humanos e também não tem perfil de para manter bom relacionamento com outros países.
Os parlamentares afirmam que a decisão de escolha de ministro é de Jair Bolsonaro, mas a tendência é a de que o clima de tensão permaneça caso ele seja escolhido.
Em 2020, por exemplo, Serra enviou uma carta a legisladoras francesas manifestando sua profunda indignação com o fato de o assassinato da vereadora Marielle Franco receber mais atenção do que o homicídio do prefeito de Santo André, Celso Daniel, e a facada contra o então candidato à Presidência Jair Bolsonaro.
A manifestação se deu em resposta a cartas da senadora Laurence Cohen, do Partido Comunista francês, e da deputada Christine Pirès, do Partido Socialista, que pediam esclarecimentos sobre o andamento da investigação do assassinato de Marielle. ​

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