Brasil não precisa de mais ódio, ainda mais vindo de autoridades públicas

O gesto feito pelo assessor Filipe Martins (ao fundo), durante sessão no Senado Crédito: Senado Federal

Quarta-feira, dia 24 de março de 2021, durante uma sessão no Senado Federal, o assessor especial para Assuntos Internacionais da presidência da República, Filipe Martins, foi flagrado realizando um gesto peculiar com as mãos . Por coincidência, ou não, o gesto se assemelha ao símbolo “WP” (White Power), abertamente utilizado por extremistas conhecidos mundialmente como “supremacistas brancos”. Tal fato gerou grande desconforto e preocupação pelo perigo que o suposto gesto representaria, no sentido de reforçar preconceitos, legitimar violências e alimentar mais ódio no país, sobretudo em meio a uma política tão polarizada como a nossa.

O brasileiro não precisa de mais ódio, ainda mais vindo de autoridades públicas.

Não passou despercebido tal comportamento, e o presidente do Senado Federal ordenou apuração. Filipe, por sua vez, se defendeu, alegando em suas redes sociais que só estava ajeitando a lapela de seu terno. O ato ainda vai ser investigado, mas de antemão registramos que provocou alerta e grande preocupação.

O gesto em questão não se trata de novidade: há alguns anos é considerado pela Liga Antidifamação (ADL), organização que monitora crimes de ódio nos Estados Unidos , como uma expressão legítima dos adeptos da supremacia branca. Os três dedos soltos ficam em posição semelhante ao “W”, da palavra “White”, ao passo em que os dedos indicador e polegar que se tocam nas pontas aparentam o formato da letra “P”, que representa a inicial da palavra “Power”.

Entidades judaicas no Brasil, como o Museu do Holocausto de Curitiba, reprovaram o gesto de Filipe Martins, que já havia se envolvido em grave polêmica, quando compartilhou na internet o poema que abriu o manifesto do atirador da Nova Zelândia, Brenton Tarrant, responsável por assassinar 51 pessoas enquanto visitavam mesquitas. Convém lembrarmos que Brenton Tarrant gravou essa atrocidade e transmitiu tudo pelas redes sociais. Foi preso, processado e, durante o julgamento que lhe decretou prisão perpétua, utilizou a mão direita para retratar o símbolo “WP”.

Em meio a tantas notas de repúdio e críticas, certo é que Filipe não deve ser condenado sumariamente, pois enquanto pessoa, nos termos do art. 10 da Declaração universal dos direitos humanos, "tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele". A convenção americana de Direitos Humanos, de forma similar em seu art. 8, item 2, define que a pessoa "tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa”.

Naturalmente, Filipe já sente na pele os efeitos do seu comportamento. No século XXI tudo é gravado, compartilhado e comentado em qualquer canto do planeta. O famoso “Tribunal da Internet” é verídico e detém força suficiente para modificar o destino das pessoas.

Ademais, mesmo que a intenção do assessor não fosse a de reproduzir uma expressão de ódio, ainda assim deve-se considerar a necessidade de que haja, ao menos, uma orientação de cuidado por parte de um representante da nação brasileira – eles que são alvos de olhares atentos dos mais variados públicos. Basta uma gesticulação ou palavra inadequada para criar problemas inoportunos.

Nesse enfoque, convém trazer à tona o debate sobre as expressões de linguagem, afinal elas podem legitimar investidas de violência para aqueles que observam tais atitudes, se identificam e reproduzem os gestos acompanhados de outras ações violentas.

Fatos como esse nos levam à reflexão acerca dos discursos de ódio (que, lamentavelmente estão sendo cada vez mais naturalizados em nossa sociedade contemporânea) e, por isso, é importante que não sejamos complacentes com insinuações a favor do preconceito e da violência, porquanto configuram graves violações de Direitos Humanos.

Paralelamente a todos esses fatos, não podemos nos esquecer que vivemos em um Estado Democrático de Direito, e Filipe Martins é um cidadão que, como qualquer outro, merece o benefício da dúvida, conforme prevê o art. 5º, inciso LVII da Constituição da República. Somente através do processo, presidido por um Juízo imparcial, assegurando-se às partes envolvidas o direito ao contraditório, será possível concluir tecnicamente pela condenação ou inocência.