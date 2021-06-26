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Nova modalidade

Correios começam a transportar cargas pelo mar

No transporte por navegação de cabotagem são empregadas embarcações que fazem trajetos entre portos em diferentes locais do país

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 17:13

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

26 jun 2021 às 17:13
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os Correios anunciaram o início de operações de transporte de cargas pelo mar, por meio da chamada “navegação de cabotagem”. Nesse meio de transporte são empregadas embarcações que fazem trajetos entre portos em diferentes locais do país.
O novo meio de transporte passou a ser usado de forma experimental em um projeto piloto. Foi levada uma carga de 430 toneladas de livros didáticos. A embarcação saiu do porto de Santos (SP) com a programação de deixar lotes nos portos de Salvador (BA), Suape (PE), Mucuripe (CE) e Manaus (AM).
Na avaliação da empresa, a modalidade marítima pode oferecer benefícios e vantagens, como a redução de custos operacionais, um menor índice de avarias, menos risco de roubos e outros delitos envolvendo a carga e menos dispêndio de energia.

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