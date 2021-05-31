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Privatizações

Guedes diz esperar leilões bastante concorridos para Correios e Eletrobras

Ministro afirmou a investidores que a atividade econômica dá sinais de que pode crescer bem acima dos 3,4% este ano; segundo ele, nos próximos dias uma MP sobre negócios será aprovada

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 mai 2021 às 14:34
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ministro da Economia, Paulo Guedes, disse esperar "leilões bastante concorridos" para a privatização dos Correios e Eletrobras. A declaração foi dada durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil - organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal.
Guedes afirmou que o programa de privatização brasileiro foi retomado. "Antes, vendiam subsidiárias, agora, estamos vendendo Correios e Eletrobras. Esperamos sucesso garantido com privatizações de Correios e Eletrobras, como ocorreu na Vale", comentou.
E acrescentou: "Com privatizações, vamos disparar imediatamente investimentos em áreas sociais críticas, como saneamento."

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