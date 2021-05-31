Guedes diz esperar leilões bastante concorridos para Correios e Eletrobras

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse esperar "leilões bastante concorridos" para a privatização dos Correios e Eletrobras. A declaração foi dada durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021 (BIF), um evento internacional sobre atração de investimentos estrangeiros para o Brasil - organizado pela Apex-Brasil, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e governo federal.
Guedes afirmou que o programa de privatização brasileiro foi retomado. "Antes, vendiam subsidiárias, agora, estamos vendendo Correios e Eletrobras. Esperamos sucesso garantido com privatizações de Correios e Eletrobras, como ocorreu na Vale", comentou.
E acrescentou: "Com privatizações, vamos disparar imediatamente investimentos em áreas sociais críticas, como saneamento."