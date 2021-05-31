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Correção média

Ministério das Comunicações reajusta tarifas dos Correios

A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. Valor corresponde ao IPCA do período de janeiro a dezembro de 2020

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 14:56

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

31 mai 2021 às 14:56
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600
A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Ministério das Comunicações reajustou a tarifa dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados exclusivamente pelos Correios. A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de janeiro a dezembro de 2020.
A portaria publicada nesta segunda-feira (31) criou uma tabela de preços com base no peso do produto e de acordo com o país e localização do envio e destino. A nova tabela incidirá nos serviços como carta, telegrama, malote e Franqueamento Autorizado de Cartas (FAC) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
O primeiro porte, para correspondências de até 20 gramas, da carta e aerograma nacional, passou para R$ 2,12. As cartas e cartões postais internacionais na modalidade econômica passam a custar R$ 1,74 na primeira faixa
Já o telegrama nacional redigido pela internet passa a custar R$ 8,90 por página. O fonado ficará em R$ 10,74.
Os produtos como Sedex, PAC e Mala Direta não tiveram alterações na tabela de preços.

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