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Reajuste

Tarifas de energia podem subir 13% em 2021 se nada for feito, diz Aneel

As tarifas de energia do Brasil têm sido amplamente pressionadas durante o ano por questões como o amplo uso de usinas térmicas caras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 16:24

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:24

Conta de energia
Uma das medidas citadas por ele foi o diferimento do pagamento das empresas de transmissão por ativos amortizados. Crédito: Fernando Madeira
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, defendeu nesta terça-feira (09 que é necessário buscar alternativas para estancar o aumento das contas de luz dos brasileiros. Durante a reunião semanal da diretoria, ele afirmou que as estimativas da área técnica indicam que, se nada for feito, as tarifas de energia podem subir, em média, 13% neste ano.
Ele defendeu que cada setor tem que contribuir para aliviar os reajustes.
Uma das medidas citadas por ele foi o diferimento do pagamento das empresas de transmissão por ativos amortizados.
Segundo Pepitone, esse montante, que entra na conta dos consumidores, chega a R$ 3,3 bilhões. Além disso, as empresas vão receber R$ 2,2 bilhões em remuneração por novas instalações.
A Aneel também conta com a devolução aos consumidores de cerca de R$ 50,1 bilhões pagos a mais em PIS/Cofins na conta de luz nos últimos anos para amortecer as tarifas.
Este valor é decorrente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em março de 2017, reconheceu a existência de um erro na inclusão do ICMS nas tarifas de energia.

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