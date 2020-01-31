Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus: não é necessário alarde, governo de SP está preparado, diz Covas
Coronavírus no Brasil

Coronavírus: não é necessário alarde, governo de SP está preparado, diz Covas

A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa, que contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria, para anunciar um comitê de crise

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 16:17
Bruno Covas, prefeito de São Paulo afirmou que "o governo está preparado" Crédito: Gilberto Marques | Governo de São Paulo
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), afirmou nesta sexta-feira (31), que "não há necessidade de alarde" sobre a epidemia do novo coronavírus. Conforme afirmou o prefeito "o governo está preparado". A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa, que contou com a presença do governador de São Paulo, João Doria, para anunciar um comitê de crise para acompanhar o coronavírus no território paulista.
Entre as medidas anunciadas no plano de ação, o secretário de Saúde do Estado, José Henrique Germann, afirmou que "os casos suspeitos estão em isolamento domiciliar". Ao todo são três que aguardam diagnóstico no Estado de São Paulo, dois casos na capital e um em Paulínia, no interior.
Segundo o secretário de Saúde do município, Edson Aparecido, foi feita a capacitação dos 27 diretores de vigilância sanitária e o governo se prepara para treinar um efetivo de 84 mil funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Germann ainda reafirmou a capacidade de tratamento do Estado com 100 mil leitos hospitalares, dos quais 60 mil estão a serviço do Sistema Único de Saúde (SUS).
Germann anunciou, ainda, que a prevenção está sendo feita nas cabines de aviões provenientes da China. Segundo o secretário, vídeos em inglês, português e mandarim instruem os passageiros a procurarem a vigilância sanitária já nos aeroportos caso apresentem febre. Segundo o ex-secretário de Saúde do Estado David Uip, a discriminação contra asiáticos é um "absurdo exagero".
O recomendado é que os casos suspeitos - necessariamente de pessoas que estiveram na China e apresentaram febre acompanhada de irritação do trato respiratório ou tosse - procurem as unidades básicas de saúde e não os pronto socorros de grandes hospitais.

Veja Também

Radares são reinstalados e voltam a multar nas rodovias do ES

Contas públicas federais têm déficit primário de R$ 61,8 bilhões em 2019

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Imagem de destaque
Acidente entre três veículos resulta em mortes e feridos na BR 101 em Aracruz
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados