Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coronavírus não altera recomendação de viagens, mas Mandetta pede bom senso
No Brasil

Coronavírus não altera recomendação de viagens, mas Mandetta pede bom senso

A indicação do Ministério da Saúde é manter prevenções básicas de higiene (como lavar as mãos com frequência) e, em caso de sintomas de gripe após viagem, procurar uma unidade de saúde

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 15:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 15:46
Coronavírus no Brasil não altera recomendação de viagens, mas ministro pede bom senso Crédito: Ministério da Saúde
A confirmação do primeiro caso de doença pelo novo coronavírus no Brasil não alterou recomendações de viagens. A indicação do Ministério da Saúde é manter prevenções básicas de higiene (como lavar as mãos com frequência) e, em caso de sintomas de gripe após viagem, procurar uma unidade de saúde.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que as pessoas devem ter bom senso na hora de avaliar a necessidade de viajar para países com muitos casos do coronavírus e lembrou que não há possibilidade de fechar fronteiras em um mundo globalizado. "Mais uma razão para fazer turismo interno no Brasil", disse.
Se a viagem for necessária, a recomendação é tomar as precauções de higiene.
"A regra continua sendo a mesma; se você tem sintomas como febre, é melhor não viajar", disse. "Se está vindo de áreas como a Europa e a China e tiver tosse, coriza, febre, procure uma unidade de saúde."
No início de fevereiro, o governo Jair Bolsonaro já havia declarado estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus chinês. Esse status não foi alterado.
Essa portaria permite à Secretaria de Vigilância em Saúde solicitar ao Ministério da Saúde a contratação temporária de profissionais de saúde, a aquisição de bens (como equipamentos) e a contratação de serviços.
O Ministério da Saúde trabalha na fase chamada de contenção, com a identificação de casos. Dos 20 casos suspeitos, 11 são em São Paulo. O diagnóstico demora em média dois dias. O país já descartou 59 casos suspeitos.
Todos os estados elaboraram planos de contingência e os enviaram ao Ministério da Saúde.
Como ações de suporte, o ministério informou que comprou equipamentos de proteção individual, como máscaras e aparelhos de suporte ventilatório. Também há um contrato para aluguel emergencial, se houver necessidade, de mil leitos de CTI (Centro de Tratamento Intensivo).
Não há um medicamento específico para tratar ou prevenir a doença. Segundo Mandetta, o governo tem conversado com o Instituto Butantan, de São Paulo, para tentar adiantar a distribuição das vacinas contra a gripe.
A previsão é distribuir as vacinas na segunda quinzena de março. Essas vacinas estão sendo elaboradas com base em novos vírus de gripe que devem circular no inverno brasileiro e, embora não protejam contra o vírus Sars-CoV2, podem evitar coincidências de infecções.
O Ministério da Saúde reforça a importância de medidas de prevenção, como lavar as mãos, com água e sabão ou com álcool em gel e não compartilhar utensílios como toalhas e talheres.

Veja Também

Saiba como se prevenir contra o coronavírus e o que fazer em caso de suspeita

Brasil tem 20 casos suspeitos do novo coronavírus, um confirmado e 59 descartados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados