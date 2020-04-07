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Redução de despesas

Coronavírus: Maia anuncia corte de R$ 150 milhões nos gastos da Câmara

O objetivo, segundo o presidente da Casa, é destinar esse dinheiro ao combate à Covid-19. Os cortes são em despesa com pessoal, investimentos e custeio operacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 19:13

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 19:13

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresentou nesta terça-feira (7) uma portaria com a redução de despesas da Casa em R$ 150 milhões. O objetivo, segundo ele, é destinar esse dinheiro ao combate à Covid-19. O documento ainda não foi publicado. O texto determina o corte de R$ 43 milhões em despesa pessoal, de R$ 49 milhões em investimentos e de R$ 58 milhões em custeio operacional. A portaria foi encaminhada ao diretor-geral da Casa, Sérgio Sampaio.
Deputados e senadores reunidos no plenário da Câmara durante a votação do Orçamento, nesta terça (17)
Câmara dos Deputados: cortes serão feitos em despesa com pessoal, investimentos e custeio  Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado
O documento determina a redução dos gastos com viagens nacionais e internacionais de parlamentares, servidores e colaboradores eventuais, com horas extras e adicionais noturnos. Determina também o corte de obras não tenham sido iniciadas e a contratação de novos serviços que não sejam essenciais. A portaria barra a aquisição de equipamentos e mobiliários que não sejam essenciais e suspende eventos não relacionados à atividade do processo legislativo.

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"Em razão da decretação do estado de calamidade pública, fruto da pandemia causada pela emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus, e consequente efeito drástico na economia dos países, em especial na arrecadação tributária, faz-se necessário reduzir as despesas da Câmara para que os recursos públicos possam ser redirecionados para o combate à doença e seus efeitos", relata Maia no documento apresentado nesta terça-feira.

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