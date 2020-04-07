Sobre declarações de Osmar Terra, Maia diz respeitar e admirar Mandetta

"O ministro Mandetta tem cumprido um papel excepcional em defesa da vida dos brasileiros. O Congresso e o governo têm trabalhado para garantir empregos, renda e solvência das empresas. Queremos que o Brasil não passe pelo que a Espanha, Itália e Estados Unidos estão passando. Mandetta merece de todos nós respeito e admiração", disse em entrevista coletiva.