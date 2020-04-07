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Coronavírus

Sobre declarações de Osmar Terra, Maia diz respeitar e admirar Mandetta

Presidente da Câmara disse que não quer que o Brasil passe pelo que Espanha, Itália e Estados Unidos estão passando diante da pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:18

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:18

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira (7) que "continua respeitando e admirando" o trabalho do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A declaração foi dada após ser questionado sobre manifestações recentes do deputado Osmar Terra (MDB-RS).
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez elogios ao ministro da Saúde  Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Em entrevistas nessa terça-feira, o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, que tem sido citado com um dos cotados para assumir a pasta da Saúde, no caso de uma demissão de Mandetta, criticou o isolamento social e defendeu "experimentar" o uso de cloroquina.
"O ministro Mandetta tem cumprido um papel excepcional em defesa da vida dos brasileiros. O Congresso e o governo têm trabalhado para garantir empregos, renda e solvência das empresas. Queremos que o Brasil não passe pelo que a Espanha, Itália e Estados Unidos estão passando. Mandetta merece de todos nós respeito e admiração", disse em entrevista coletiva.

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