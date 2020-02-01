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Surto

Coronavírus leva a pico de buscas e menções à cerveja Corona nas redes

A marca de cerveja da Ambev, em nota, tranquiliza consumidores e diz torcer para que surto seja detido

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 11:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 11:08
Em muitos casos, internautas associaram o nome do coronavírus com a marca de cerveja corona Crédito: Divulgação
Na tentativa de entender os riscos do novo coronavírus, que já infectou mais de 9.000 pessoas no mundo e matou 213 na China, os internautas elevaram a busca pelo termo no Google e, em muitos casos, criaram uma confusão associando o nome do vírus ao da marca de cerveja Corona, da Ambev.
O Google divulgou um aumento global de mais de 1.050% no volume de buscas de "coronavírus sintomas" na semana do dia 21 de janeiro. Também foram registradas repetidas buscas pelos termos "corona beer virus" (corona cerveja vírus).
A associação dos dois nomes também ganhou espaço no Twitter, mas em tom de piada.

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Normalmente, o número de menções à marca no Twitter não passa de 500 por dia. Em 22 de janeiro, porém, foi registrado um pico 2.300 menções, de acordo com o monitoramento feito pela Sprinklr, plataforma para gestão de canais digitais.
Segundo a análise da Sprinklr, o tom das citações nos posts é descontraído e bom humorado, o que não chega a comprometer a imagem da marca.
Procurada pela reportagem, a Ambev, por meio de nota, disse que "sente muito por todas as pessoas impactadas pelo coronavírus em todo o mundo e torce para que o surto seja controlado o quanto antes".
O texto ainda destaca: "Aproveitamos para tranquilizar os consumidores reforçando que não há nenhuma relação entre o vírus e a marca de cerveja Corona -há apenas uma coincidência em relação ao nome com origem na língua latina, já que o formato do vírus é semelhante a uma coroa".

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