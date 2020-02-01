Coronavírus leva a pico de buscas e menções à cerveja Corona nas redes

Em muitos casos, internautas associaram o nome do coronavírus com a marca de cerveja corona Crédito: Divulgação

Na tentativa de entender os riscos do novo coronavírus, que já infectou mais de 9.000 pessoas no mundo e matou 213 na China, os internautas elevaram a busca pelo termo no Google e, em muitos casos, criaram uma confusão associando o nome do vírus ao da marca de cerveja Corona, da Ambev.

O Google divulgou um aumento global de mais de 1.050% no volume de buscas de "coronavírus sintomas" na semana do dia 21 de janeiro. Também foram registradas repetidas buscas pelos termos "corona beer virus" (corona cerveja vírus).

A associação dos dois nomes também ganhou espaço no Twitter, mas em tom de piada.

Normalmente, o número de menções à marca no Twitter não passa de 500 por dia. Em 22 de janeiro, porém, foi registrado um pico 2.300 menções, de acordo com o monitoramento feito pela Sprinklr, plataforma para gestão de canais digitais.

Segundo a análise da Sprinklr, o tom das citações nos posts é descontraído e bom humorado, o que não chega a comprometer a imagem da marca.

Procurada pela reportagem, a Ambev, por meio de nota, disse que "sente muito por todas as pessoas impactadas pelo coronavírus em todo o mundo e torce para que o surto seja controlado o quanto antes".