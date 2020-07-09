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Covid-19

Coronavírus já infectou quase 50 na cúpula da política

Além de Bolsonaro, o coronavírus já infectou dois ministros de Estado, 8 dos 27 governadores, cinco prefeitos de capital e pelo menos 31 dos 594 deputados federais e senadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 09:07

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:07

Presidente Jair Bolsonaro fez quatro vetos ao projeto de socorro a Estados e municípios
O presidente Jair Bolsonaro anunciou na terça-feira (7) estar infectado com o novo coronavírus Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ao menos 7% das pessoas que ocupam os principais cargos políticos do país já foram contaminadas com a Covid-19.
Além do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 65, que anunciou na terça-feira (7) estar com a doença, o coronavírus já infectou dois ministros de Estado, 8 dos 27 governadores, cinco prefeitos de capital e pelo menos 31 dos 594 deputados federais e senadores.
Até o momento, a maioria desses 47 políticos afirma já ter se curado. Não houve mortes no grupo.
Entre os pelo menos 23 que se infectaram na Câmara, está o deputado federal Christino Aureo (PP-RJ), que anunciou o resultado positivo em 24 de junho, nas redes sociais. Dois dias depois, também na internet, registrou a morte do pai, vítima do novo coronavírus.
"Amigas e amigos, comunico que, apesar de toda a luta, hoje meu pai fez a sua passagem. Tenho convivido ao longo da minha vida com muitas pessoas e aprendido com elas, mas foi com meu pai que aprendi as bases de tudo o que eu sou", escreveu o deputado.

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Outro, o deputado Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ), negacionista das teses mais consensuais da ciência relativas à doença, diz que chegou a pensar em gravar um vídeo de despedida da família, conforme relatou a coluna Painel.
Um dos mais recentes a anunciar ter contraído a doença, o deputado Wladimir Garotinho (PSD-RJ), que é jovem (tem 35 anos), foi um dos que comentaram o anúncio feito por Bolsonaro na terça.
"Como sabem, superei a Covid-19. Mesmo com sintomas moderados, foi difícil suportar as dores e o isolamento total. Não deseje esse mal a ninguém. Por mais que ele tenha zombado da doença, talvez agora repense atitudes. Deus abençoe o chefe do poder em exercício no Brasil."
No Senado, oito parlamentares tiveram a confirmação da Covid-19, entre eles o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), 43, um dos primeiros a se contagiar. Ele já está recuperado.
Dos governadores, o mais recente a anunciar teste positivo foi o de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), 52, no dia 1º de julho.

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Entre os prefeitos de capital, os tucanos Bruno Covas (São Paulo), 40, e Arthur Virgílio Neto (Manaus), 74, estão entre os que foram infectados.
Responsável por uma das cidades mais afetadas no país pela Covid, Virgílio foi transferido na segunda-feira (6) para o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após seis dias de internação.
Em vídeo divulgado em um leito do hospital paulistano, na noite de terça, o tucano disse que a fase pior já passou. "Agora é ter paciência, fazer fisioterapia, tomar os remédios adequados e voltar para a luta, que é o que desejo."
Até agora, dois deputados estaduais morreram vítimas da Covid-19: Gil Vianna (PSL-RJ), 54, no dia 19 de maio, e José Gentil (Republicanos-MA), 80, em 15 de junho.
Alguns prefeitos de cidades do interior também morreram, entre eles dois de São Paulo: Rodrigo Aparecido Santana Rodrigues (DEM), 35, de Santo Antônio do Aracanguá, no dia 26, e Antônio Carlos Vaca (PSDB), 73, de Borebi, no dia 20.

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Nesta quarta-feira (8) morreu, também em decorrência da Covid-19, o prefeito de Santana do Ipanema (AL), Isnaldo Bulhões (MDB), 78.
Não há, por ora, registro público de que algum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal tenha contraído o novo coronavírus.

VEJA A SEGUIR LISTA DE POLÍTICOS INFECTADOS

Executivo federal
  • Jair Bolsonaro, presidente da República
  • Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional
  • Bento Albuquerque, ministro das Minas e Energia

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Governadores
  • Wilson Witzel (PSC-RJ)
  • Helder Barbalho (MDB-PA)
  • Renan Filho (MDB-AL)
  • Paulo Câmara (PSB-PE)
  • Antonio Denarium (PSL-RR)
  • Renato Casagrande (PSB-ES)
  • Carlos Moisés (PSL-SC)
  • Mauro Mendes (DEM-MT)

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Prefeitos de capital
  • Roberto Cláudio (PDT), de Fortaleza
  • Edvaldo Nogueira (PDT), de Aracaju
  • Arthur Virgílio Neto (PSDB), de Manaus
  • Bruno Covas (PSDB), de São Paulo
  • Firmino Filho (PSDB), de Teresina

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Senadores
  • Davi Alcolumbre (DEM-AP)
  • Nelsinho Trad (PSD-MS)
  • Prisco Bezerra (PDT-CE)
  • Mara Gabrilli (PSDB-SP)
  • Rogério Carvalho (PT-SE)
  • Carlos Fávaro (PSD-MT)
  • Jayme Campos (DEM-MT)

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Deputados federais
  • Roberto Pessoa (PSDB-CE)
  • Silas Câmara (Republicanos-AM)
  • Ricardo Barros (PP-PR)
  • Marx Beltrão (PSD-AL)
  • Luiz Lima (PSL-RJ)
  • Daniel Freitas (PSL-SC)
  • Aluisio Mendes (Pode-MA)
  • Misael Varela (PSD-MG)
  • Luís Tibé (Avante-MG)
  • Pastor Eurico (Patriota-PE)
  • Cezinha de Madureira (PSD-SP)
  • General Girão (PSL-RN)
  • José Priante (MDB-PA)
  • Elcione Barbalho (MDB-PA)
  • Diego Andrade (PSD-MG)
  • Daniel Silveira (PSL-RJ)
  • Sóstenes Cavalcanti (DEM-RJ)
  • Junior Bozzella (PSL-SP)
  • Marcio Marinho (Republicanos-BA)
  • Wladimir Garotinho (PSD-RJ)
  • Fabio Reis (MDB-SE)
  • Evandro Roman (Patriota-PR)
  • Christino Aureo (PP-RJ)

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