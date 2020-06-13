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Está em casa

Bruno Covas, prefeito de São Paulo, recebe diagnóstico de Covid-19

A informação foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado (13).
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2020 às 20:55

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 20:55

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 40 anos, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado (13).
Covas foi diagnosticado após teste preventivo de rotina. "Ele passa bem, não apresenta sintomas e recebeu recomendação de seu médico, Dr. Davi Uip, para permanecer trabalhando em casa e em observação pelos próximos dias", diz o comunicado da prefeitura.
O prefeito da capital paulista está em tratamento para conter um câncer no sistema digestivo, entre o esôfago e o estômago, descoberto no passado. Ele é acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por David Uip, Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Tulio Eduardo Flesch Pfiffer.

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