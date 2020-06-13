Bruno Covas, prefeito de São Paulo, recebe diagnóstico de Covid-19

Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), 40 anos, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada pela Prefeitura de São Paulo neste sábado (13).

Covas foi diagnosticado após teste preventivo de rotina. "Ele passa bem, não apresenta sintomas e recebeu recomendação de seu médico, Dr. Davi Uip, para permanecer trabalhando em casa e em observação pelos próximos dias", diz o comunicado da prefeitura.