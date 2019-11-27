Conselho de ética do PSL recomenda suspensão a Eduardo Bolsonaro

Líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Eduardo Bolsonaro (SP) , Bibo Nunes (RS), Alê Silva (MG) e Daniel Silveira (RJ) receberam a penalidade mais dura, de suspensão por 12 meses.

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As recomendações ainda serão comunicadas a Bivar, que está fora do país e será responsável por validar as punições. A homologação deve ocorrer após reunião do Diretório Nacional do PSL, na próxima segunda-feira (2).

Carlos Jordy (RJ) pode ser suspenso por sete meses, enquanto Carla Zambelli (SP) e Bia Kicis (DF) devem receber suspensão de seis meses.

Outros parlamentares receberam penalidades mais brandas, como Aline Sleutjes (PR) e Hélio Lopes (RJ), que só serão advertidos.

A suspensão acarreta afastamento da atividade parlamentar. Os deputados podem ser retirados de comissões das quais são membros, por exemplo.

Eduardo deve perder o posto de líder do PSL na Câmara , mas manterá a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional por ter sido eleito pelos membros para o posto.

Uma nova lista deve ser passada para a escolha do líder do partido na Câmara. Segundo Júnior Bozzella (SP), segundo vice-presidente do PSL, é cedo para falar de nomes. "Todo mundo está cauteloso, ninguém está se apresentando", disse.

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Para Bozzella, não se trata de uma retaliação pela guerra das listas vencida pela ala bolsonarista em outubro. "Só estamos fazendo valer a organização e a regra partidária daqueles que passaram dos limites", defendeu. "É para mostrar que não é algo pessoal, mas que o partido tem regras. Quando você acusa, xinga, agride e desrespeita o código de ética, não tem como passar impune."

Bozzella não descartou a expulsão de alguns dos deputados punidos pelo conselho de ética. "Talvez as novas representações sejam motivos de expulsão. A cada semana, o processo de agressividade aumenta", disse. Na avaliação dele, no entanto, a suspensão do parlamentar é pior do que a expulsão.

Quando o deputado perde sua atuação no Congresso, "vira um zumbi", nas palavras do segundo vice do partido.

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Desde meados de outubro, o PSL está dividido entre aliados do presidente Jair Bolsonaro, que deixou o partido para criar a Aliança pelo Brasil, e uma ala que apoia Bivar. A legenda tem a segunda maior bancada da Câmara, com 53 deputados.

Eduardo, filho 03 do presidente, chegou ao posto no dia 21 de outubro, em meio a uma guerra de listas pelo comando do partido na Casa. Naquele dia, após uma troca de acusações entre as duas alas do PSL, o então líder, deputado Delegado Waldir, decidiu entregar o cargo.