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Senado Federal

Congresso busca ações efetivas que estejam alinhadas à população, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), participou de reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios nesta terça-feira

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 14:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 ago 2021 às 14:07
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), reforçou o compromisso do Congresso Nacional na aprovação de pautas que estejam alinhadas com a vontade do País. Segundo ele, o Congresso "está empenhado na busca de projetos, leis e ações efetivas" coerentes aos "anseios reais" da população.
Pacheco participou, nesta terça-feira (10), de uma reunião do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Em publicação no Twitter, o presidente do Senado disse que reiterou, como representante de Minas Gerais, comprometimento com a causa municipalista. "Que defendo desde meu ingresso na vida pública", reforçou.
O mineiro foi convidado para o desfile de tanques e veículos militares blindados que ocorreu nesta manhã, em Brasília. No entanto, Pacheco não participou do evento. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também não marcou presença.
Na sexta-feira (6), Pacheco afirmou, em entrevista à Globo News, de que a situação entre os Poderes "não vai bem", mas insistiu que os representantes devem apostar no diálogo para "melhorar a situação".

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