Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Confirmados mais dois casos de varíola dos macacos no Rio de Janeiro
Monkeypox

Confirmados mais dois casos de varíola dos macacos no Rio de Janeiro

Estado agora tem quatro pacientes vítimas da doença, sendo três na capital

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 08:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2022 às 08:30
Mais dois casos de varíola dos macacos foram registrados no Estado do Rio de Janeiro, que agora tem quatro pacientes vítimas da doença. Os dois casos mais recentes foram confirmados no município do Rio, que já tinha um caso registrado e agora passa a três no total. O quarto caso é de um morador de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.
Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe
Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe. Crédito: Science Photo Library
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, dois homens, de 25 e 30 anos, que moram na cidade e não têm histórico de viagem internacional nem de contato próximo com viajantes, contraíram a doença. Eles apresentam boa evolução clínica e estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados diariamente pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), por meio da Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio), e assistidos pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Identificada pela primeira vez em macacos, a doença viral geralmente se espalha por contato próximo e ocorre principalmente na África Ocidental e Central. Raramente se espalhou para outros lugares, então essa nova onda de casos fora do continente causa preocupação. Existem duas cepas principais: a cepa do Congo, que é mais grave, com até 10% de mortalidade, e a cepa da África Ocidental, que tem uma taxa de mortalidade de cerca de 1%.
O vírus pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, bem como através de objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias.

SINTOMAS

Os sintomas se assemelham, em menor grau, aos observados no passado em indivíduos com varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas durante os primeiros cinco dias. Erupções cutâneas (na face, palmas das mãos, solas dos pés), lesões, pústulas e, ao final, crostas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os sintomas da doença duram de 14 a 21 dias.

PREVENÇÃO

De acordo com o Instituto Butantan, entre as medidas de proteção, autoridades orientam que viajantes e residentes de países endêmicos evitem o contato com animais doentes (vivos ou mortos) que possam abrigar o vírus da varíola dos macacos (roedores, marsupiais e primatas) e devem se abster de comer ou manusear caça selvagem.
Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel são importantes ferramentas para evitar a exposição ao vírus, além do contato com pessoas infectadas.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Varíola dos macacos: ES investiga segundo caso suspeito

Primeiro brasileiro com varíola dos macacos deixa hospital após alta

Varíola dos macacos: OMS anuncia resposta unificada contra doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Saúde Agências Núcleo Varíola dos Macacos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados