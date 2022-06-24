Confirmados mais dois casos de varíola dos macacos no Rio de Janeiro

Mais dois casos de varíola dos macacos foram registrados no Estado do Rio de Janeiro , que agora tem quatro pacientes vítimas da doença. Os dois casos mais recentes foram confirmados no município do Rio, que já tinha um caso registrado e agora passa a três no total. O quarto caso é de um morador de Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe. Crédito: Science Photo Library

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, dois homens, de 25 e 30 anos, que moram na cidade e não têm histórico de viagem internacional nem de contato próximo com viajantes, contraíram a doença. Eles apresentam boa evolução clínica e estão em isolamento domiciliar, sendo monitorados diariamente pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), por meio da Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio), e assistidos pelo Instituto Nacional de Infectologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Identificada pela primeira vez em macacos, a doença viral geralmente se espalha por contato próximo e ocorre principalmente na África Ocidental e Central. Raramente se espalhou para outros lugares, então essa nova onda de casos fora do continente causa preocupação. Existem duas cepas principais: a cepa do Congo, que é mais grave, com até 10% de mortalidade, e a cepa da África Ocidental, que tem uma taxa de mortalidade de cerca de 1%.

O vírus pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, bem como através de objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de seis a 13 dias, mas pode variar de cinco a 21 dias.

SINTOMAS

Os sintomas se assemelham, em menor grau, aos observados no passado em indivíduos com varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares e nas costas durante os primeiros cinco dias. Erupções cutâneas (na face, palmas das mãos, solas dos pés), lesões, pústulas e, ao final, crostas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os sintomas da doença duram de 14 a 21 dias.

PREVENÇÃO

De acordo com o Instituto Butantan, entre as medidas de proteção, autoridades orientam que viajantes e residentes de países endêmicos evitem o contato com animais doentes (vivos ou mortos) que possam abrigar o vírus da varíola dos macacos (roedores, marsupiais e primatas) e devem se abster de comer ou manusear caça selvagem.

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel são importantes ferramentas para evitar a exposição ao vírus, além do contato com pessoas infectadas.