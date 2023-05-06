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God save the king!

Confira seis filmes para assistir sobre a Família Real Britânica

Com a coroação do rei Charles III neste sábado (6), aviva-se o interesse pela monarquia britânica. Confira dicas longas-metragens para ficar por dentro da realeza
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 mai 2023 às 07:18

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 07:18

Claire Foy como Elizabeth II na cena de sua coroação em 'The Crown'
Claire Foy como Elizabeth II na cena de sua coroação em 'The Crown' Crédito: The Crown/Netflix/Reprodução
Com a coroação do rei Charles III neste sábado (6), aviva-se o interesse pela monarquia britânica. A realeza tem sido assunto permanente, de Shakespeare aos dias de hoje, como atesta o sucesso da série The Crown, da Netflix, em cinco temporadas.
Muitos filmes também se inspiraram nas histórias da realeza, às vezes mesclando fatos históricos e ficção. Nessas tramas destacam-se jogadas de bastidores na luta pelo poder e figuras femininas fortes.

Spencer (2021)

  • Direção: Pablo Larraín. 
  • Sinopse: Diana (Kristen Stewart) adapta-se mal à ritualística da monarquia e é traída pelo marido, Charles (Jack Farthing). A princesa sofre de depressão e bulimia e tenta fugir daquele ambiente para ter sua própria vida. Retrato pouco amigável da monarquia visto pelos olhos da princesa Diana. 
  • Onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV.

O Discurso do Rei (2010)

  • Direção: Tom Hooper. 
  • Sinopse: Colin Firth interpreta o rei George VI, herdeiro do trono depois seu irmão, Edward VIII, abdicar para se casar com uma plebeia. George tem uma deficiência de fala que dificulta seus discursos. A época é muito problemática - o início da Segunda Guerra Mundial, quando falar ao povo torna-se fundamental. Sua mulher (Helena Bonham Carter) o leva a um terapeuta de métodos pouco ortodoxos (Geoffrey Rush) para tentar resolver o problema. 
  • Onde assistir: HBO Max, Apple TV.

Duas Rainhas (2018)

  • Direção: Josie Rourke. 
  • Sinopse: O filme explora a rivalidade Mary Stuart (Saoirse Ronan) e Elizabeth (Margot Robbie ) na disputa pelo trono na Inglaterra do século 16. 
  • Onde assistir: Google Play, Amazon Prime Video e Apple TV .

Diana (2013)

  • Direção: Oliver Hirschbiegel
  • Sinopse: O filme narra os dois últimos anos da princesa Diana (Naomi Watts), seu desgosto com a realeza, o fim do casamento com o príncipe Charles, suas atividades beneficentes, supostos romances amorosos e a morte trágica. 
  • Onde assistir: Globoplay, Amazon Prime Vídeo.

A Favorita (2018)

  • Direção: Yorgos Lanthimos
  • Sinopse: Na Inglaterra do século 18, duas mulheres, Sarah Churchill (Rachel Weisz) e Abigail (Emma Stone) disputam a posição de favorita da temperamental rainha Anne (Olivia Colman). A disputa pelo poder é mesclada pela rivalidade amorosa. 
  • Onde assistir: Star+.
A Rainha (2006)
  • Direção: Stephen Frears
  • Sinopse: Talvez um dos filmes mais interessantes sobre a realeza britânica, pois a flagra num momento trágico: a morte inesperada da popular Princesa Diana. Há toda uma discussão entre a Rainha Elizabeth II e o então primeiro-ministro Tony Blair sobre como o governo deveria se comportar publicamente diante da situação. Helen Mirren, magnífica como Elizabeth II, ganhou o Oscar de melhor atriz pelo papel. 
  • Onde assistir: Disponível em DVD. Não disponível em serviços de streaming.

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