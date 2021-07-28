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Prouni

Comprovação para a primeira chamada do Prouni termina nesta quarta (28)

Candidatos precisam comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição junto à instituição em que foram pré-selecionados. A perda do prazo ou a não comprovação das informações resultará na reprovação do candidato

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 07:36

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

28 jul 2021 às 07:36
As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2021, programa que seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares, abre nesta terça-feira (12) e termina às 23h59 de sexta (15)
Comprovação para a primeira chamada do Prouni termina nesta quarta-feira (28) Crédito: Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress
Candidatos selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até esta quarta-feira (28) para comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição junto à instituição em que foram pré-selecionados. 
De acordo com o Ministério da Educação, é de responsabilidade de cada candidato verificar, na instituição, os horários e o local de comparecimento para a conferência das informações. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato.
Dados do ministério indicam que, nesta edição do Prouni foram ofertadas 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas integrais e 64.847 parciais em 10.821 cursos ministrados em 952 instituições de ensino superior da rede privada do país.
Para concorrer a bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. No caso de bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos, por pessoa.

CRONOGRAMA PROUNI 2021/2

Comprovação das informações da primeira chamada: 20 a 28 de julho
Resultado da segunda chamada: 3 de agosto
Comprovação das informações: 3 a 11 de agosto
Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto
Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 20 de agosto
Comprovação das informações da lista de espera: 23 a 27 de agosto

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