Comprova encerra terceira fase com 283 investigações publicadas; 194 estão relacionadas à pandemia

O Projeto Comprova encerrou nesta sexta-feira, 5 de março, a terceira fase do projeto colaborativo formado por 28 organizações de mídia, entre elas A Gazeta, para verificar conteúdos suspeitos que trafegam pelas redes sociais com alta viralização. Nessa fase, jornalistas receberam treinamento e trabalharam em colaboração para investigar e publicar relatórios de 283 verificações. Dessas, apenas 8 provaram-se verdadeiras. As demais 275 eram falsas (conteúdo fabricado) ou enganosas (informações descontextualizadas, que confundem ou usam dados imprecisos).
Também foram verificados conteúdos relacionados ao processo eleitoral de 2020 e a políticas públicas do governo federal. Clique aqui para ver todas as checagens do Projeto Comprova publicadas por A Gazeta, que fez parte da coalizão de mídia. No total, 78 jornalistas e 14 estagiários de jornalismo participaram da fase 3 do Comprova.
INVESTIGAÇÕES
Sete em cada dez investigações do Comprova nessa fase (194 verificações) estavam relacionadas à pandemia. Dois temas se sobressaíram nesse período: conteúdos suspeitos sobre o chamado tratamento precoce e drogas cuja eficiência contra a Covid-19 não foi comprovada, caso de cloroquina e ivermectina, somaram 52 investigações; e 46 boatos sobre vacinas foram investigados pelos jornalistas do Comprova, com maior incidência nas últimas semanas.
Conteúdos suspeitos sobre políticas públicas relacionadas ao governo federal também foram investigados pelo Comprova. Na fase 3, o número de investigações chegou a 61 verificações, a maior parte delas ligadas a políticas de infraestrutura e meio ambiente.
Durante o período eleitoral, o Comprova publicou 28 investigações de conteúdos sobre o processo eleitoral, com destaque para boatos que questionavam a confiabilidade das urnas eletrônicas.
COMPROVA + COMUNIDADES
De setembro de 2020 a fevereiro de 2021, graças ao apoio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o Comprova contou com a colaboração de oito iniciativas jornalísticas que se associaram ao projeto para receber treinamento e apoiar investigações de conteúdos suspeitos sobre a pandemia de Covid-19. O Projeto Comprova + Comunidades agregou ao grupo 16 jornalistas de Alma Preta, Agência Mural, Marco Zero, Favela em Pauta, Coletivo Bereia, Coletivo Niara, Rádio Noroeste e Amazônia Real.
JORNALISMO COLABORATIVO
O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa cuja redação foi coordenada pelos editores Sérgio Lüdtke, José Antônio Lima, Helio Miguel Filho e David Michelsohn.
Abaixo listamos todos os colaboradores que participaram das atividades de monitoramento e investigação na fase 3 do Comprova.
INVESTIGADORES PARTICIPANTES
Jornalistas que representaram as 28 organizações que formam a coalizão de veículos de comunicação do Projeto Comprova:
Alessandra Monnerat
Alice de Souza
Aline Nunes (A Gazeta)
Amanda Rainheri
Ana Luiza Bongiovani
Brunno Carvalho
Bruno Fiaschetti
Camila Cardoso de Oliveira
Carlos Mazza
Cecília Emiliana
Cecília Sorgine
Cido Coelho
Clara Cerioni
Clarissa Pacheco
Cristian Edel Weiss
Éder Kurz
Eduardo Miranda
Eric Raupp
Fernanda Santana
Flávia Oliveira
Gabi Coelho
Guilherme Bianchini
Guilherme Justino
Homero Pivotto Jr.
Iara Diniz (A Gazeta)
Jean Laurindo
João Vitor Marques
Judite Cypreste
Juliana Arreguy
Juliana Maciel
Karla Torralba
Laila Mouallem
Larissa Avilez (A Gazeta)
Ligia Tuon
Lucas Borges Teixeira
Luciana Loebens Marschall
Luísa Alcantara
Mahila Ames de Lara
Márcio Leijoto
Maria Clara Pestre
Mariana Vick
Mayara Vieira
Melissa Fernandez
Michel Vítor
Natalia Bourguignon (A Gazeta)
Pablo Fernandez
Paulo Veras
Pedro Garcia
Pedro Prata
Plínio Lopes
Raquel Lopes (A Gazeta)
Renan Marra
Samuel Lima
Stephanie Mendonça
Thatiany Nascimento
Tiago Aguiar
Valquíria Homero
Victor Pereira
Wagner Mendes Crispim
Em A Gazeta, os editores responsáveis pelo projeto foram Rhayan Lemes e Samanta Nogueira.
PROJETO COMPROVA + COMUNIDADES
Jornalistas que representaram as 8 organizações participantes do projeto + Comunidades:
Alícia Lobato
Aline Goulart Soares
Andressa Almeida
Andreza Ferraz
Dandara Franco
Edda Ribeiro
Fábio Silva de Oliveira
Gabi Coelho
Gisele Alexandre
Inácio França
Ira Romão
Jonathan Karter
Juliana Dias
Luciana Petersen
Rafael Costa
Roberta Camargo
PROGRAMA DE ESTÁGIO FAAP + COMPROVA
Estudantes de jornalismo da Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP que participaram do programa de estágio no Projeto Comprova:
Beatriz Novik Falcão
Bruna Furlan
Daniel Chammas Schwartz
Gabriel Brode Germano Santos
Gabriela Ghiraldelli Queiroz
Henrique Junqueira Moreira
Isabela G. Andrade
Laysa Victoria Lottermann
Maria Beatriz Barbosa
Maria Paula Trilha Storti
Mariana Buckup Mariotto
Mariana Garcia Menendez
Pedro Alves Duarte
Rafael De Toledo Serra Bittar
Facebook Journalism Project e Google News Initiative financiaram a terceira fase do Projeto Comprova.