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Como são escolhidos os nomes de ciclones no Brasil

A forma pela qual os ciclones são chamados é regida por práticas regionais e locais, mas que, em geral, seguem um padrão

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 17:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2022 às 17:35
O ciclone Yakecan tomou os noticiários brasileiros na última semana. Em tupi-guarani quer dizer "o som dos céus". O nome foi escolhido pela Marinha e oficializado por meio do Aviso Especial 356/2022, publicado em 16 de maio.
De acordo com a OMM (Organização Meteorológica Mundial), a forma pela qual os ciclones são chamados é regida por práticas regionais e locais, mas que, em geral, seguem um padrão. Cartilhas da entidade explicam que no Atlântico e no hemisfério Sul, os ciclones costumam ser intitulados em ordem alfabética com nomes de homens e mulheres, por exemplo. Não há, porém, obrigatoriedade nessa classificação.
Ciclone Yakecan, que se formou em alto-mar na altura da Região Sul do Brasil
Ciclone Yakecan, que se formou em alto-mar na altura da Região Sul do Brasil Crédito: Windy.com
No Brasil, a escolha dos nomes de ciclones se baseia em uma lista em ordem alfabética de termos em tupi-guarani.
De acordo com as Normas da Autoridade Marítima para as Atividades de Meteorologia Marítima 19 (Normam-19), qualquer uma das 15 designações listadas pode ser utilizada e reutilizada.
Um nome só é excluído da lista caso o fenômeno seja considerado pela diretoria do CHM (Centro de Hidrografia da Marinha) como um evento de "significativa relevância".
No mundo, a nomeação de ciclones começou por volta dos anos 1900. Nomes femininos eram adotados para todo tipo de ciclones de forma arbitrária e sem regra. Os nomes masculinos foram inseridos no fim do século 20 e passaram a intercalar com os femininos.
Mais tarde, no mesmo século, meteorologistas decidiram que era hora de melhorar essa classificação e passaram a usar listas em ordem alfabética.
O método facilita não somente a nomeação, mas também a compreensão de quantos outros ciclones ou furacões foram registrados anteriormente naquele mesmo ano.
O ciclone ou furacão cujo nome começa com a letra A é o primeiro do ano vigente, o da letra B, o segundo, e o da letra Y deve ser o 15º, segundo a regra.

LISTA DE NOMES DE CICLONES APROVADOS PARA USO PELA MARINHA

  1. Arani (tempo furioso);
  2. Bapo (chocalho);
  3. Cari (homem branco);
  4. Deni (tribo indígena);
  5. Eçaí (olho pequeno);
  6. Guará (lobo do cerrado);
  7. Iba (ruim);
  8. Jaguar (lobo);
  9. Kurumí (menino);
  10. Mani (deusa indígena);
  11. Oquira (broto de folhagem);
  12. Potira (flor);
  13. Raoni (grande guerreiro);
  14. Ubá (canoa indígena);
  15. Yakecan (o som do céu).

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