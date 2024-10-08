Como funcionará o desbloqueio do X no Brasil

Rede social X está bloqueada no Brasil desde o fim de agosto e deve voltar ao ar gradualmente nas próximas horas Crédito: Getty Images

Entretanto, muitos ainda estão sem acesso.

Isso porque a volta tende a ser gradual nas próximas horas, conforme as milhares de empresas que atuam no setor da internet recebem a ordem do desbloqueio através de comunicação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e fazem ajustes técnicos para liberar o acesso à rede social.

Thiago Ayub, diretor de tecnologia da empresa Sage Networks, acredita que dentro de dois dias úteis a maioria das empresas terá concluído todo esse processo — tomando como base experiências anteriores.

Segundo o STF, a ordem para o desbloqueio já foi emitida. A BBC News Brasil ainda não teve retorno da Anatel.

A agência reguladora, atuando com uma espécie de "oficial de Justiça" ao repassar a ordem do STF, tem a obrigação de notificar operadoras e provedores em 24 horas, segundo Ayub.

Já essas destinatárias não têm um prazo oficial para cumprir a ordem, embora o especialista acredite que não demorarão a fazê-lo.

"Como o assunto é de muita repercussão, podemos estimar que atuarão no desbloqueio com afinco pensando na satisfação dos clientes", aponta.

"A cada hora que passa, mais empresas receberão a notificação e outras já terão concluído as atividades técnicas de desbloqueio. É importante agirem com cautela pois erros humanos nesse processo podem gerar curtos apagões nos provedores e operadoras. O tempo e a quantidade de checagens e revisões variam de empresa para empresa, podendo levar alguns dias para conclusão."

Desde abril, Musk vem acusando Moraes de cercear a liberdade de expressão Crédito: Reuters

De acordo com Ayub, há mais de 20 mil empresas no setor. Algumas são grandes operadoras conhecidas pelo nome, enquanto outras são empresas atacadistas pouco conhecidas pelo internauta brasileiro e que vendem internet em "grande quantidade às demais".

O X estava bloqueado no Brasil desde 30 de agosto, por determinação do STF devido a ordens judiciais não cumpridas pela empresa do bilionário Elon Musk.

Os endereços de IP que haviam sido bloqueados serão, agora, desbloqueados.

Esses endereços são códigos que permitem a comunicação entre diferentes laptops, computadores e celulares que usam a internet.

Ao acessar um site, porém, o usuário comum não usa esse código. Em vez disso, informa um nome de domínio, como x.com, e ainda assim encontra o que deseja. O responsável por essa conversão é o chamado DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Em nota, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, comemorou o desbloqueio.

"A decisão do X de pagar multas pendentes e se adequar à legislação brasileira é uma vitória para o país. Mostramos ao mundo que aqui as leis devem ser respeitadas, seja por quem for. O Brasil é soberano", escreveu Filho.

Segundo especialistas entrevistados pela BBC News Brasil, a pressão de investidores, acionistas e anunciantes associados ao conglomerado de Musk provavelmente convenceu a empresa a recuar, a cumprir ordens judiciais e a pagar multas devidas.

Alexandre de Moraes e Elon Musk vinham desde abril travando — muitas vezes, publicamente — uma queda de braço que opunha os argumentos do combate à desinformação e da liberdade de expressão.

Moraes determinou o bloqueio de contas no X acusadas de divulgar mensagens criminosas ou antidemocráticas, o que foi descumprido algumas vezes pela empresa de Musk com o argumento de ser um cerceamento à liberdade de expressão.

Em abril, Musk escreveu em sua conta na rede social que Moraes seria um "ditador do Brasil" e que manteria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "em uma coleira".