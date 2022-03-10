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Lista de espera

Começa hoje convocação da lista de espera do Sisu 2022

Nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino; estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

10 mar 2022 às 08:45

Publicado em 10 de Março de 2022 às 08:45

Começa nesta quinta-feira (10) a convocação de candidatos que se inscreveram na lista de espera do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022/1. O programa permite que estudantes com melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conquistem vagas em universidades públicas. 
Segundo dia Enem 2021: Veja ao vivo a correção da prova
Enem 2021. Crédito: shutterstock / Arte Geraldo Neto
A nova chamada será feita diretamente pelas instituições de ensino, por isso os estudantes devem ficar atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, divulgados em seus próprios editais. Nesta chamada, as instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher vagas que não forem ocupadas na chamada regular, que teve o prazo de matrícula encerrado terça-feira (8).
O programa ofereceu, para o primeiro semestre deste ano, 221,79 mil vagas. Mais de 84,5% delas foram para as instituições federais (universidades e institutos). As vagas  foram para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior de todo o país.

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