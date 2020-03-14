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Com caso de coronavírus confirmado, senadores discutem fechar Congresso

'Eu abracei meio Congresso', relatou senador diagnosticado com o Covid-19

Publicado em 14 de Março de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 15:37
Senador Nelsinho Trad testa positivo para coronavírus Crédito: Edilson Rodrigues | Agência Senado
Com o contágio pelo coronavírus do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) confirmado na noite desta sexta-feira (13), senadores querem discutir com o presidente da Casa, neste fim de semana, se é o caso de fechar o Congresso Nacional e interromper atividades legislativas para evitar a propagação da doença.
"O impacto negativo do fechamento do Legislativo é forte, mas, por outro lado, prudência não é precipitação", afirma o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).
Ele disse que, inicialmente, era contrário à interrupção, mas que após a confirmação do exame ficou em dúvida sobre a necessidade da medida preventiva.

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"O impacto do fechamento é muito grave, mas vamos avaliar no fim de semana", disse ele.
As conversas sobre a possível interrupção dos trabalhos no Congresso começaram na quinta (12) e se estenderam durante a sexta (13), com a suspeita de que o presidente, ministros e dois senadores pudessem ter sido contaminados na viagem aos EUA. Trad é o primeiro caso de político confirmado.
Ao jornal O Globo, Trad afirmou que abraçou vários parlamentares. "Eu abracei meio Congresso. Você entra lá dentro, vindo de uma viagem internacional, e acaba abraçando os caras. A gente gosta deles. Eles gostam da gente. A gente abraça, pergunta como foi (a viagem)", disse.

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O problema levantado por Braga é que não há previsão legal para votações à distância.
Segundo consultores parlamentares, também não há previsão legal para a suspensão do prazo de vigência de medidas provisórias, que podem cair caso não sejam referendadas pelo Congresso em 120 dias após a publicação.
Se o Congresso parar imediatamente, duas MPs editadas em novembro podem cair nas próximas semanas, a do contribuinte legal e a do 13º do Bolsa Família. A do trabalho verde-amarelo vence no início de abril.
A interrupção dos trabalhos legislativos pode atrapalhar também a tramitação da agenda econômica, citada por Paulo Guedes (Economia) como a melhor resposta do país à crise.

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