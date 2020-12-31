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Com 1.224 novos óbitos, Brasil chega a quase 194 mil mortos pela Covid-19

Os novos números da doença vêm aumentando em meio às festas de final de ano e aglomerações nas praias em todo o país

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 07:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2020 às 07:20
Coronavírus - Covid19
O Brasil chega a 193.940 óbitos pela Covid-19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Brasil registrou 1.224 óbitos pelo novo coronavírus e 55.853 casos da doença nas últimas 24 horas. O país, assim, chega a 193.940 óbitos e a 7.619.970 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Os novos números da doença, divulgados nesta quarta-feira (30), vêm aumentando em meio às festas de final de ano e aglomerações nas praias em todo o país.
Os dados do país são fruto de colaboração inédita entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são coletadas diretamente com as Secretarias de Saúde estaduais.
O jornal Folha de S.Paulo também divulga a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. A média móvel é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

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De acordo com os dados coletados até as 20h desta quarta-feira (30), a média de mortes nos últimos sete dias é de 668, um aumento de 5,5% em relação ao dia anterior. O estado atual da doença no país é acelerado, depois de um breve intervalo de estabilidade, com alta de mortes desde o final de novembro.
A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorre em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.
Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (30) aponta 55.649 novos casos de Covid-19 confirmados nas últimas 24h, com 1.194 novas mortes.
Desde o início da epidemia no país, são 7.619.200 casos e 193.875 mortes pela doença, de acordo com os dados da pasta federal. Há, ainda, ao menos 2.488 mortes em investigação.

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