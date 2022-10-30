Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Coligação de Lula pede ao TSE que diretor da PRF seja preso se continuar descumprindo decisão de Moraes
Eleições 2022

Coligação de Lula pede ao TSE que diretor da PRF seja preso se continuar descumprindo decisão de Moraes

Segundo números internos da PRF aos quais a Folha de S.Paulo teve acesso, o órgão já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 15:32

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 15:32

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, que prenda o diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques, caso o órgão descumpra a decisão do ministro que impede a realização de qualquer operação contra veículos utilizados no transporte público de eleitores.
Diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques
Diretor-geral da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Silvinei Vasques Crédito: Ministério da Justiça e Segurança Pública
Também pediu que o ministro determine multa de R$ 500 mil por hora a ele e ao ministro da Justiça, Anderson Torres, caso a determinação não seja observada.
Segundo números internos da PRF aos quais a Folha de S.Paulo teve acesso, o órgão já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE Polícia Rodoviária Federal Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados