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Consumidor

Código 0303 pode ser criado para identificar ligações de telemarketing

Com o código, o consumidor poderá identificar ligações de oferta de produtos e serviços;  proposta decorre de trabalhos desenvolvidos pela Anatel com as prestadoras de telecomunicações
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

17 ago 2021 às 15:35

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 15:35

celular, telefone móvel
Segundo a Anatel, o uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing. Crédito: Pixabay
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu consulta pública sobre a proposta de definir o código 0303 para ligações de telemarketing. A Consulta Pública nº 41/2021 recebe contribuições até o dia 29 de setembro.
Com o código, o consumidor poderá identificar ligações de oferta de produtos e serviços. “O uso padronizado dessa numeração será uma ferramenta importante para o consumidor na identificação das chamadas de telemarketing”, explica a Anatel.
A agência acrescenta que a proposta decorre de trabalhos desenvolvidos pela Anatel com as prestadoras de serviços de telecomunicações.
Para enviar sugestões, o cidadão deve clicar em “contribuir” na página da consulta pública.

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