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Injúria racial

Ciro Gomes processa Fernando Holiday após ter sido chamado de 'coronelista'

O ex-presidenciável pede R$ 50 mil referentes a danos morais. No processo, os representantes de Ciro afirmam que há a tentativa de ofender Ciro em razão de suas origens nordestinas

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 16:46
Ciro Gomes (PDT)
Ciro Gomes (PDT) Crédito: Arquivo
Ciro Gomes (PDT) está processando o vereador paulistano Fernando Holiday (Patriota) por causa de um vídeo em que é chamado de "coronel" pelo membro do MBL.
O ex-presidenciável pede R$ 50 mil referentes a danos morais.
Em janeiro, Holiday publicou em suas redes sociais um vídeo com o título "Hilux penhorada: e agora Ciro Gomes?", no qual fazia referência à penhora do veículo pertencente a Ciro em processo judicial. Segundo os representantes de Ciro no processo, Holiday teria debochado do pedetista ao chamá-lo de "coronelista", em "claro preconceito com suas raízes nordestinas".
Diz Holiday no vídeo: "E Ciro Gomes, claro, por ser um coronelista, por ter uma influência muito grande no interior do país, especialmente no Ceará, ele acabava, de uma forma ou de outra, se livrando dos processos".
No processo, os representantes de Ciro afirmam que há a tentativa de ofender Ciro em razão de suas origens nordestinas e, assim, Holiday estaria incorrendo em xenofobia e injúria racial. Eles listam outras ocasiões em que o vereador chamou Ciro de coronel nas redes sociais.
"Trata-se nitidamente de uma injúria racial, na qual o agente ativo imputa ao agente passivo uma condição inferior, utilizando-se dos atributos raciais deste, a fim de ofender e ferir sua honra. Esses atributos, no caso do sr. Ciro Gomes, são o fato de representar nacionalmente a região nordeste", escrevem os advogados.
Acrescentam que o termo coronelismo está ligado mandonismo, falseamento de voto e troca de favores, valores que não têm qualquer relação com as práticas políticas de Ciro Gomes, afirmam.
Holiday diz à reportagem que se referiu a Ciro como coronel "por conta de seu perfil autoritário amplamente conhecido do público, nada tem a ver com suas origens nordestinas. Até mesmo porque minha familia inteira tem essas origens. Ciro tanto sabe disso que já usou o mesmo termo pra criticar outros políticos pelo país."
Ele e o ex-presidenciável tem um histórico de brigas da Justiça. Holiday processou Ciro por ter sido chamado por ele de "capitãozinho do mato". A penhora da Hilux de Ciro à qual o vereador fez referência em suas redes sociais ocorreu a pedido da Justiça para que indenização fosse paga a Holiday.
"Ciro tenta encontrar uma maneira de fugir dos processos que ele foi condenado a me pagar por conta de ofensas racistas, e ainda não o fez. É mais uma tentativa de me colocar na senzala ideológica da esquerda."

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