Bruno Covas vira alvo de direitistas após nomear secretário filiado ao PT

O atual prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress

prefeito Bruno Covas (PSDB) nomeou um secretário filiado ao PT como secretário de Habitação. O assuntou já virou munição contra Covas, que tentará a reeleição, nas redes sociais.

O novo titular da Habitação, o advogado Carlos Roberto Queiroz Tomé Junior, afirmou à reportagem que foi surpreendido ao saber da filiação. De acordo com o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral ), a filiação data de 2004.

"Também fui surpreendido. Nunca tive nenhuma participação direta, nunca participei de qualquer reunião, ato partidário, cargos eletivos. Esse assunto é muito antigo, não conhecia. Mas já está formalizado, está formalizado a desfiliação e os respectivos protocolos", disse.

O secretário substituiu Orlando Faria na pasta, que acumulava o cargo com a Casa Civil. Faria é um quadro do PSDB, bastante próximo de Covas, e estava no cargo desde a saída de João Farias, do Republicanos.

O secretário afirma não ter ideia de como foi filiado. "Na verdade, creio que nos bancos acadêmicos, talvez. Isso tem quase 20 anos, talvez alguém tenha colocado, ou algo que o valha."

Tomé Junior afirma que atua como advogado por mais de 15 anos e não tem ligação com nenhum partido.

Dentro da gestão Covas, a nomeação causou estranhamento. Embora ele seja filiado ao PT, funcionários da prefeitura afirmam que, na verdade, seria indicação do PP, o que o secretário nega.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (11).

Nas redes, a informação da nomeação virou motivo para críticas a Covas, afirmando que PT e PSDB são a mesma coisa.

A nomeação foi divulgada inicialmente pelo site Antagonista, mas depois passou a ser reproduzida por veículo apontado como suspeito de difundir fake news e que apoia presidente Jair Bolsonaro, o Jornal da Cidade Online, com a seguinte manchete: "PT e PSDB perdem a vergonha e petista é nomeado secretário de Bruno Covas".