Ciro e ACM Neto terão primeira conversa pública após fusão do DEM com PSL

Ciro Gomes, ex-governador do Ceará Crédito: Reprodução/Redes sociais

ACM Neto (DEM-BA), ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, será o entrevistado de Ciro Gomes (PDT-CE) nesta terça-feira (26) na live 'Ciro Games', que o pedetista promove semanalmente em suas redes sociais.

É a primeira conversa pública dos dois após a fusão do DEM com o PSL em uma nova legenda, a União Brasil, ocorrida no dia 7 de outubro.

Segundo a reportagem apurou, o PDT de Ciro Gomes e a União Brasil devem firmar pontes em pelo menos quatro estados: Goiás, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco.

A vice-prefeita de Salvador, cidade de ACM Neto, é do PDT de Ciro: Ana Paula Matos.