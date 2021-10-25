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Eleições 2022

Ciro e ACM Neto terão primeira conversa pública após fusão do DEM com PSL

Segundo a reportagem da Folha, o PDT de Ciro Gomes e a União Brasil devem firmar pontes em pelo menos quatro estados: Goiás, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco.

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2021 às 15:32
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará
Ciro Gomes, ex-governador do Ceará Crédito: Reprodução/Redes sociais
ACM Neto (DEM-BA), ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, será o entrevistado de Ciro Gomes (PDT-CE) nesta terça-feira (26) na live 'Ciro Games', que o pedetista promove semanalmente em suas redes sociais.
É a primeira conversa pública dos dois após a fusão do DEM com o PSL em uma nova legenda, a União Brasil, ocorrida no dia 7 de outubro.
Segundo a reportagem apurou, o PDT de Ciro Gomes e a União Brasil devem firmar pontes em pelo menos quatro estados: Goiás, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco.
A vice-prefeita de Salvador, cidade de ACM Neto, é do PDT de Ciro: Ana Paula Matos.
A transmissão começa às 19h30 em todas as redes sociais do presidenciável. Já participaram da live de Ciro os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contararato (Rede-ES), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) e o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP), entre outros.

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