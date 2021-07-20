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Noites frias

Cidade de São Paulo tem recorde de frio com mínima de 5,4°C

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas,  previsão para o restante da semana é de tempo estável e frio devido ao predomínio da massa de ar frio e seco de origem polar

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jul 2021 às 17:47
Inverno de baixas temperaturas em São Paulo
Ib Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
A cidade de São Paulo registrou recorde de frio na madrugada desta terça-feira (20), com mínima média de 5,4°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a menor registrada neste ano. A menor temperatura absoluta foi registrada em Marsilac, no extremo sul da capital, com -2,3°C.
O recorde anterior foi no dia 30 de junho, quando foi registrado a mínima média de 5,7°C na cidade, e menor absoluta de 0,1°C também em Marsilac.
Segundo o CGE, a terça-feira terá sol e céu claro com poucas nuvens. Porém, o ar frio e seco de origem polar com vento vai proporcionar um dia com sensação de frio para o paulistano. A temperatura máxima prevista é de 18°C e índices de umidade do ar com valores mínimos em torno dos 27% a abaixo dos 20% em algumas regiões.
"Essa condição meteorológica de céu claro na madrugada com vento calmo e temperaturas baixas é ideal para que haja a formação de geada na capital, bem como em algumas cidades do estado paulista, lembrando que este fenômeno é comum nessa época do ano", diz a nota do CGE.
A previsão para o restante da semana é de tempo estável e frio devido ao predomínio da massa de ar frio e seco de origem polar. As madrugadas seguem geladas, inclusive com potencial para formação de geada entre a madrugada e o amanhecer, principalmente nas regiões mais afastadas do centro expandido e nos municípios vizinhos da capital. As tardes devem registrar baixos índices de umidade do ar, próximos ou abaixo dos 30%.
Nesta quarta-feira (21), a previsão é de uma madrugada gelada, com termômetros em torno dos 7°C, segundo o CGE. No decorrer do dia o predomínio será de sol entre poucas nuvens, o que ameniza um pouco a sensação de frio. A máxima atinge os 22°C enquanto os percentuais mínimos de umidade do ar sem mantêm ao redor dos 30% a ligeiramente abaixo.
Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a temperatura mínima na capital foi de 6,3°C, igualando a marca de 30 de junho, até então a madrugada mais fria dos últimos cinco anos. O instituto faz a medição no Mirante de Santana (zona norte), daí a diferença em relação aos dados do CGE.
O Inmet registrou também a ocorrência de geadas na capital e na Grande São Paulo. Em Barueri, a temperatura mínima foi de apenas 2°C, a menor em 10 anos.
No interior paulista, quatro cidades registraram temperatura negativa: Rancharia, com - 2,8°C, Pradópolis, - 1,4°C, São Miguel Arcanjo, - 0,3°C, e Valparaíso, -0,1°C.

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