Chacina deixa duas mulheres e dois adolescentes mortos no Ceará

Quatro pessoas foram mortas em uma casa em Itarema (CE) na madrugada desta segunda-feira (30). Quatro suspeitos invadiram a casa localizada no distrito de Patos e quatro pessoas foram baleadas e morreram: duas mulheres, de 20 e 24 anos, um adolescente de 17 anos e uma adolescente de 13.

A Polícia Civil não informou se identificou os suspeitos ou a motivação do crime. Nenhum envolvido na ação foi preso até a manhã desta segunda. Equipes da PM e da Polícia Civil foram enviadas ao município para reforçar a segurança, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.