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Mistério

Chacina deixa duas mulheres e dois adolescentes mortos no Ceará

A Polícia Civil não informou se identificou os suspeitos ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2023 às 14:01

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:01

Quatro pessoas foram mortas em uma casa em Itarema (CE) na madrugada desta segunda-feira (30). Quatro suspeitos invadiram a casa localizada no distrito de Patos e quatro pessoas foram  baleadas e morreram: duas mulheres, de 20 e 24 anos, um adolescente de 17 anos e uma adolescente de 13.
A Polícia Civil não informou se identificou os suspeitos ou a motivação do crime. Nenhum envolvido na ação foi preso até a manhã desta segunda. Equipes da PM e da Polícia Civil foram enviadas ao município para reforçar a segurança, informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.
O caso é investigado pela Delegacia Municipal de Itarema e denúncias podem ser feitas pelo número 181.

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