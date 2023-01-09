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Confederação Brasileira de Futebol

CBF repudia uso da camisa da seleção em atos antidemocráticos

Nota da Confederação frisa que a CBF é "uma entidade apartidária e democrática", e que a camisa deve ser usada para "unir, não para separar, os brasileiros"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jan 2023 às 14:51

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 14:51

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta segunda-feira (9) uma nota para repudiar o uso da camisa da seleção brasileira em "atos antidemocráticos e de vandalismo", como os que foram vistos no domingo (8). Em Brasília, terroristas invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o STF (Supremo Tribunal Federal).
Muitos dos que invadiram a sede dos Três Poderes estavam usando o uniforme da equipe verde-amarela.
Bolsonaristas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto
Bolsonaristas em ato antidemocrático, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
"A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir, não para separar, os brasileiros. A entidade repudia veementemente que a nossa camisa seja usada em atos antidemocráticos e de vandalismo. "
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - Nota de repúdio
O texto destaca, ainda, que a camisa é um "símbolo da alegria do nosso povo". "É para torcer, vibrar e amar o país."
Desde as eleições gerais no Brasil, em outubro do ano passado, a CBF tem atuado para dissociar a camisa amarela dos movimentos políticos que tomaram o país nos últimos anos, especialmente durante o último ciclo eleitoral. Os apoiadores do agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) adotaram o uniforme da seleção como um símbolo.
Às vésperas da Copa do Mundo no Qatar, a CBF divulgou campanhas publicitárias para destacar que o uniforme da seleção era um símbolo nacional, não de um grupo específico.
"A camisa da seleção é de todos os brasileiros, não é desse ou daquele. É daqueles que fizeram a história do futebol brasileiro acima de tudo"
Ednaldo Rodrigues - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

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